中国出台横琴前海改革方案 香港澳门经济“破局”在即

文/尹珏文 丁荷菲

近日，两份方案的出炉在中国内地和港澳引发广泛热议，即《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（下文称《横琴方案》）、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（下文称《前海方案》）。

珠海横琴地处广东省珠海市南端，与澳门一水一桥之隔；深圳前海位于广东珠江口东岸,与香港隔海相望。自2009年、2010年先后开发建设以来，中国政府就多次强调，两地建设的初心就是服务港澳经济社会发展。

横琴、前海两个方案备受关注的原因，除了涉及港澳外，最主要原因是改革力度大。如，《横琴方案》要求粤澳双方联合组建合作区管理委员会，由广东省长和澳门特首共同担任管委会主任。不少分析人士称，这是“史无前例的重大改革”。

41年前，深圳、珠海成为中国第一批经济特区，实现了飞跃发展，而这一次，横琴、前海被定位为“特区中的特区”，其对中国经济改革的探路作用，以及对中国着力打造的粤港澳大湾区的支点作用，值得关注。

横琴：澳门经济适度多元发展的新机遇

截至今年4月16日，横琴实有澳资企业达4030家。图为粤澳合作中医药科技产业园实验室。（关铭荣摄）

正如摩根士丹利日前分析的“中国正在转换经济发展的底层逻辑”，中国近期出台的两个方案也有这方面的明显用意——支持香港、澳门长期繁荣稳定。

据澳门统计暨普查局披露，2020年，澳门GDP相比2019年下降了56.23%。“澳门产业比较单一，博彩业一业独大，经过疫情，我们会发现博彩业不堪一击”。澳门大学校董葛万金感慨，新冠疫情发生后，澳门游客少了80%，这对建立在游客基础上的博彩业是个致命打击，而其他产业也因此受到重创。经济结构单一还带来了其他社会问题，如年轻人不愿意学工科、不愿意搞科研，宁可在酒店里打工等。

《横琴方案》试图解决以上的问题：将与澳门毗邻的约106平方公里的横琴作为拓展澳门产业发展、居民生活就业的新空间，并在这一区域重点发展促进澳门经济适度多元的新产业、构建与澳门一体化高水平开放的新体系。

在外界看来，《方案》显示了中国中央政府支持澳门发展的决心，而这也满足了澳门特首贺一诚“希望有一日，横琴打造成为第二个澳门”的心愿。

这一面积相当于澳门陆地面积的三倍多的地方，给了人多地少的澳门以拓展空间的机会。这一空间依据“两条线”而圈定：“一线”是横琴与澳门之间、“二线”是横琴与内地之间。划定区域内，澳门大学横琴校区和横琴口岸澳门管辖区由澳门特别行政区政府管理，适用澳门有关制度和规定，其他地区由广东和澳门双方共商、共建、共管、共享，在粤港澳大湾区建设领导小组领导下，粤澳双方联合组建合作区管理委员会。

根据这一“分线管理”，货物将在“一线”最大限度放开、“二线”通道管住管好，人员进出高度便利，配备制定中国境内条目最短、开放力度最大、准入最宽松的不予免（保）税货物清单。外界普遍认为，这基本达到了与全球自由贸易港接轨的开放最高形态。

9月10日，广东省长马兴瑞在新闻发布会上透露，广东正与海关部门研究，加快建设“一线”和“二线”通道基础设施，力争2022年实现全岛封关运行，数据、货物一线放开二线人员进出高度便利，为琴澳一体化提供有力支持。

《横琴方案》特别明确指出，合作区首要的重点任务是促进澳门经济适度多元发展，主要包括发展科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业以及现代金融业。

横琴澳门青年创业谷与澳门大学仅一路之隔，已累计帮助澳门企业融资6.67亿元，孵化澳门项目537个。（关铭荣摄）

另外一个值得关注的举措是：《方案》提出对中国内地及以外地区的高端人才和紧缺人才个人所得税负超过15%的部分予以免征，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

不少企业家表示，这是一个诱人的政策。澳门青年刘延鑫说：“税负的减轻是最直接的影响，是吸引澳门青年来横琴发展。”

随着《横琴方案》里一系列方便澳门人来此就业创业、生活就医以及与澳门交通互联互通政策的落地，这里正在创造一个“澳门新空间”。

前海：香港未来大发展的新空间

在澳门向横琴拓展的同时，深圳前海深港现代服务业合作区的“扩区”，目的也是帮香港及港人找到新空间。

近年来，香港的发展一度面临经济增长动力不足、产业结构单一，人多地少导致的传统产业升级受限、新兴产业导入困难以及房价过高等突出问题。而新冠疫情的冲击，更让香港经济雪上加霜。

拓展土地空间成为带动香港发展的一个重要突破口。前海方案明确，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，发展空间扩展至原来的8倍。

为什么是前海？

前海梦工场二期前举办的深港青年创业市集上创业团队展示的机器人。（鲁力摄）

据统计，目前，前海合作区累计注册港资企业逾1.15万家，实际利用港资225.77亿美元，成为与香港关联度最高、合作最紧密区域之一。

“目前，大量香港现代服务业企业通过前海进入内地市场，然而受到区域范围的限制，这些企业的发展需求难以得到充分满足。”中国国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮9月9日对媒体表示，扩区之后，前海合作区可供产业发展的用地将大幅增加，能够更好地发挥香港优势。

同一日，深圳市长覃伟中接受媒体采访时强调：“前海合作区的1/3新出让产业用地面向港资港企。”再次证明，前海支撑香港发展的意图十分明显。

而9月6日，香港特首林郑月娥接受媒体采访时表示，前海扩展后为香港提供更大腹地，为香港专业服务提供者带来更多机遇，也为香港经济提供更大动力。港府会更积极、进取、主动地去参与前海建设方案。

对此，中国(深圳)综合开发研究院常务副院长郭万达认为，“扩区”有两层含义。首先是物理空间的延展，过去的前海侧重于金融、现代服务业、科技和物流产业，“扩区”后的前海不仅纳入了港口、机场，还囊括现代制造业和会展业，产业发展空间更加丰富。其次是制度创新空间的扩大。前海明确，将通过一系列的改革创新加强和香港的规则衔接、互联互通。而随着前海与香港规则的一体化发展，将更加便利港人来前海工作、生活。

两个方案为全球投资者释放新一轮政策红利

40多年来，作为中国改革开放先行地的广东，始终带着“改革开放”的标签。此次推出的两个方案，也多次提到改革和开放。

中国今年发布的《国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划》和2035年远景目标纲要提出，建设更高水平开放型经济新体制。而相关改革内容几乎均可在两个方案中找到影子，可见横琴、前海肩负的“测试重任”。如前海方案提出打造国际一流的营商环境，并专门提出建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制；联合港澳探索有利于推进新技术新产业发展的法律规则和国际经贸规则创新；研究制定前海合作区投资者保护条例；扩大金融业对外开放；在前海合作区内建设国际法律服务中心和国际商事争议解决中心……

“而横琴方案意味着横琴将与作为国际贸易自由港的澳门成为一个关税区，未来国际上的人流、物流、资金流、信息流将能够更加自由便捷地进出横琴。横琴也可以集聚全球高端创新资源。”中国国际经济交流中心产业规划部部长王福强说。

外界认为，两个方案将为全球投资者释放新一轮政策红利。

中国欧盟商会华南分会主席Klaus Zenkel相信，横琴、前海未来会吸引更多外资、外企。“越来越多港资银行、金融机构在前海设立支行，我在深圳就能处理香港银行账户业务，非常方便，”他认为，粤港澳更深层次的互联互通将为外资企业开展跨境业务带来更大的便利。

（来源：南方新闻网）