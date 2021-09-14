用“滚”字回复群众，这位县领导失了风度

来源：新京报

作者：韦英姿

据新京报报道，河北平山一位关女士称，她于9月12日凌晨1点发短信向平山县委政法委书记尹某某反映“自家房屋遭强拆维权未果”的情况，但当日早上只得到一个简短的回复——“滚”。

对此，当地表示，平山县委高度重视，立即进行调查。经查，9月12日凌晨，平山县一群众给尹某某发送手机短信，尹某某收到陌生人手机短信后，只看到一个网址链接，误以为是电信诈骗信息，于是进行不当回复。了解该情况后，平山县已与当事人取得联系并解释说明。

13日中午，平山县委召开常委会，对尹某某进行严肃批评，责令其作出深刻检查；对反映人的诉求责成相关部门进行调查核实，依法依规处置。

但关女士提供的短信截图显示，她开门见山介绍了自己的身份信息，也指出了要反映的具体事由和控告人员，并附有三个网页链接进行说明。

关女士上来便自报家门，这显示了自己反映问题的诚意。退一步说，哪怕领导认为这个情况不属实，也不必用一个“滚”字回复。一个“滚”字，虽堵住了当事人的口，也“省”去了往下深究的工夫，却寒了当事人的心。

更何况尹某某身为干部，理应对民情民意保持敏感度。没有经过调查就回复“滚”字，既是个人涵养粗鄙的体现，也有辱其干部身份，更不是正确对待民众诉求的方式。在其位谋其政，不能只享受领导职务带来的“一呼百应”，也要踏踏实实地对待民众的诉求，这才对得起自己头上的那顶“乌纱帽”。

当地政法委常务副书记马某某称，目前他们已经联系上关女士，希望将此事“当面解释清楚”。究竟是尹某某“一目十行”只看到短信里的链接，还是关女士没编辑好短信、容易让人产生误会，相信随着当地相关部门的调查核实，会有一个明朗的答案。

其实人们也不是揪着一个“滚”字不放，而是希望公职人员能够真正听得进去民众的诉求，真正有一颗为民众解决困难的心。毕竟，没有“与群众打成一片”的意愿，就更别谈“为人民服务”的本心了。