剧本杀跨界，年轻人为什么喜欢“冒险”和“演戏”

来源：中国青年报

作者：蒋肖斌

仿佛一夜之间，剧本杀成了“显学”。线上综艺，线下游戏，难得有一件事同时吸引了在现实与虚拟两个世界中穿梭的年轻人。

剧本杀的历史要上溯至19世纪的英国，但对中国的年轻人来说，要晚至2013年，一款名为《死穿白》(Death Wears White)的英文剧本传入国内，标志着剧本杀行业的起步——但只限于比较小众的桌游界。

剧本杀真正成为“大多数”，是从线上开始的。最早的剧本杀综艺《明星大侦探》，从2016年第一季，一路拍到2021年第六季，豆瓣评分都不低于8.5，吸引了一大票忠实粉丝。

线上火了，热潮回卷线下。2019年，剧本杀馆如雨后春笋。据调研报告，2019年全国的剧本杀馆数量从2400家飙升至1.2万家；截至2020年年底，这个数字已经超过了3万家。在大部分玩家的回忆中，也是在这一年，自己第一次走进了剧本杀馆。

“一夜成名”的剧本杀，天然具有线上线下互动的基因。线下火了，2021年，剧本杀综艺又迎来了大爆发。

2021年堪称剧本杀综艺“元年”，除了《明星大侦探》《密室大逃脱》这样的老牌节目长盛不衰，还诞生了主打“IP”探案的《萌探探探案》，混搭“剧本杀+桌游+各种元素”的《奇异剧本鲨》，《最后的赢家》《闪耀的侦探家族》《风云剧会》《X扇门卷宗》等已经官宣的项目也正在排队中。

而剧本杀的“野心”，不止于此。打通虚拟与现实，剧本杀依然是剧本杀，只不过是自己玩还是看人玩的区别；打通行业，是它的下一场。

剧本杀的吸引人之处有两个关键点，一是“探案”或者说“冒险”，二是“演戏”，前者考验逻辑推理的智力，后者满足角色扮演的戏瘾。这两点核心竞争力延伸开去，就与许多注重知识和体验的行业莫名契合。

说到这里，博物馆快要高举双手大喊，看这里看这里，这不就是要让文物“活起来”的好方法吗？可以说，博物馆简直是最适合玩剧本杀的地方，展厅——天然的沉浸式场馆，文物——天然的线索物品，历史——天然的剧本故事。更重要的是，当玩家认真游戏时，博物馆也在潜移默化中完成了知识普及的使命。寓教于乐，在博物馆剧本杀身上得到了完美融合。

艾瑞咨询数据显示，备受“Z世代”(指1995年到2009年之间出生的人)年轻人追捧的剧本杀市场2019年规模超百亿元，预计2021年将超200亿元。一直承受着经营压力的实体书店，也看中了剧本杀。

和博物馆主打特色原创内容不同，书店在某种程度上承担的是剧本杀馆的角色。良好的空间环境、天生的文化基因、可延伸的内容资源，不得不说，书店和剧本杀很般配。原本就具有休闲空间的书店，只要有人、有剧本，就能跨界成为剧本杀馆。

2019年年底，湖北外文书店重装开放后，成为当地的文化地标，络绎不绝的读者，就地转化为剧本杀玩家；从2020年下半年开始，青岛书城明阅岛24小时书店陆续举办了近10场剧本杀活动，书店希望通过这类互动活动增强门店的体验感；2021年8月，福建大梦书屋开启剧本杀活动，因为读者客群和剧本杀客群有重合，书店希望借此吸引更多读者……

在文旅融合的大背景下，剧本杀的热潮滚滚，让旅游景区也按捺不住了。成都安仁古镇推出的《今时今日安仁·乐境印象》，耗时长达两天一夜，在公馆化妆间里换上旗袍、盘起头发，游戏开始。

有的景区干脆就是一个大型剧本杀馆。青城山一家曾经经营不善的农家乐，被改装成一个栽满杏树的古风庭院，并在其中按剧本布置出了10多个独立房间。玩家吃喝玩乐，都在戏里，敬业的NPC更是全程陪伴。

这就诞生了另一种剧本杀的跨界——“剧本杀+民宿”，不仅局限于景区，以剧本杀为特色的酒店民宿，本身就成为吸引年轻人前来的风景。在一家电影酒店，玩家入住后，换上洛丽塔裙或宫廷复古男装，出席酒店的精致茶会，而酒店的前台、服务生甚至保洁人员，都是原创剧本《红皇后的茶会》故事里的一部分。

剧本杀唤起了年轻人久违的线下参与的热情，剧本杀+博物馆、书店、景区、民宿……种种年轻人的爱好，就这样找到了一个共同的前缀。这些空间都在某个角度，击中了剧本杀的要义，双方一拍即合，各取所需，愉快玩耍。而归根到底，还是年轻人喜欢剧本杀的游戏特征，也就是之前说的“冒险”和“演戏”。

如果再追问一句，年轻人为什么喜欢“冒险”和“演戏”呢？也许因为每个人心中都有闯荡江湖的好奇和热情，都有成为另一个人的梦想和不得不面对的现实。在现实中无法实现的故事，在几个小时的剧本杀游戏中体验，如同一场《甲方乙方》中的“好梦一日游”。梦想的价值，永远存在，从梦想出发的现实，也有了更多期待。