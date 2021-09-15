“不倒翁小姐姐”不配当火炬手？“网红”何时成贬义词

来源：成都商报

作者：黄西蒙

日前，第十四届全国运动会、第十一届全国残运会暨第八届全国特奥会火炬传递活动最后一站在陕西西安举行，“不倒翁小姐姐”冯佳晨担任第8棒火炬手的消息在网上被热议。有人质疑：“她只是个网红，有资格做全运会火炬手吗？”

其实，西安当地媒体已有报道：冯佳晨“作为‘陕西文旅推荐使者’，积极参与公益表演，助力西安文旅产业发展。”在近日发布的2021“西安好人榜”中，她还被评为“敬业奉献好人”。推荐词中提到，1996年出生的她“总能胜任各项演出任务，被亲切地称为‘大唐不夜城的一块万能砖’”。平心而论，如此评价还是比较客观的，并没有很夸张，也大致符合外界对她的印象。

每逢节假日，大唐不夜城都游客爆满，其中不少人宁可排队很久也要一睹“不倒翁小姐姐”的芳容，也想跟她“牵牵手”。冯佳晨每次都要被诸多游客围观，站在特制的支架上，用腰腿的力量支撑晃动的身体，还要与观众互动，做好表情管理。尤其在寒冷的冬天，在户外完成这样的工作更不容易。可以说，冯佳晨能走红，靠的不只是一张漂亮的脸蛋，更在于辛勤耕耘，要想扮演好“不倒翁小姐姐”，同样需要专业的技能与艰苦的付出。

因此，不论从劳动价值还是她对西安旅游文化影响力的作用上看，她做全运会火炬手，都是有资格的。外界之所以对此有质疑的声音，除了不了解具体情况外，还在于一些人对网红的认识比较狭隘，也对火炬手身份的认知观念太刻板了。

如今的确有部分网红时常扮演恶意刺激流量、哗众取宠的角色，但这不该是网红的本来面目。网红原本是个中性概念，因一些人利用网络流量来谋求不正当利益，才坏了其该有的良好形象。一个有专业知识和奉献精神的人，通过网络走红，帮助一座城市获得了更高的知名度，这样的网红是值得人们称赞与模仿的。

再者，很多人对火炬手的印象可能还停留在某些名人、企业家身上，或许他们的社会地位更高一些，但随着网络文化与现实生活日益融为一体，人们可能不认识那些有很多“头衔”的社会名人，却可能很熟悉、很喜欢一些网络红人。将那些优秀的网红筛选出来，赋予他们更高的社会价值，引导更多网友尤其是年轻人关注当地的社会与文化风貌，未尝不是一件好事。

从这个意义上讲，冯佳晨做全运会火炬手，不仅有资格，还能给其他城市一些借鉴与参考：如何利用形象正面的网红来打造更有亲和力的城市文化名片，是一个值得仔细琢磨的事情。网络舆论的复杂性，在于它随时处于变化中。能在网上获得长期正面形象的城市与个人，得具备相应的素质，而且经得起网友与时间的考验。因此，我们也乐于见到类似西安这样的历史文化名城，可以深入挖掘本地的网红资源，更好地实现历史文化与网络流行文化之间的活动。