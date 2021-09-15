主题公园那么多，北京环球影城凭啥火?

来源：成都商报

“比春运抢票还累！”9月14日0时20分，成都的张妍在朋友圈中晒出了一张北京环球度假区正在出票中的订单截图，评论中羡慕嫉妒，更多的是拍不到票的一片“哀号”。

环球影城的门票到底有多火？成都商报-红星新闻记者查询发现，自9月14日0时正式开售起，北京环球影城10秒内即跃升携程全球单景区销量TOP1，1分钟内开园当日门票即售罄，3分钟内门票预订量破万。仅半小时后，北京环球度假区官方微信小程序、飞猪、携程、同程、去哪儿等多平台上的北京环球度假区9月20日的门票均已售罄，与之相关的多个话题冲上14日微博热搜。

环球影城门票开售不仅带动了进京机票、周边酒店的热度上涨，同时也让北京稳坐中秋最热门目的地首位。

有多火？

抢票激烈 官方APP崩了

从9月14日0时起，北京环球度假区官方App、微信小程序、各在线旅游平台等均同步开放北京环球影城的购票页面，游客可以购买9月20日至12月12日期间的门票。

游客的消费热情迅速被释放，环球影城到底有多热？携程平台数据显示，携程平台中超过10万人预约环球影城门票开售提醒，9月13日门票开售前一天，北京环球度假区的搜索量相比前一日增长900%。

虽然已经做好了心理准备，但张妍依旧被抢票的激烈程度震惊了。“9月14日0时一到，多个购票渠道都出现了拥挤状况。”张妍告诉记者，不仅是北京环球度假区官方App、微信小程序等官方购票平台一度无法显示，多个在线旅游平台的相关产品也出现订单提交失败、创建订单异常等问题，截至开票后半小时，北京环球度假区官方App和微信小程序才可正常购票，热度可见一斑。

凭啥火？

电影IP+中国特色 适合各年龄段

从2001年签署合作意向书，到2021年北京环球度假区即将正式开放，许多人等待了20年。环球影城是如何兴起的？从名字中就可以看出来，环球影城的由来和电影有关。环球影城就诞生在知名电影制作发行地好莱坞，其制作电影已有100多年的历史。

迪士尼和环球影城，两大主题乐园的核心IP差异明显。迪士尼整体调性卡通梦幻、围绕卡通IP为核心，环球影城围绕的仍是电影IP，相比迪士尼而言，环球影城的IP适合于各个年龄段的游客，年龄跨度从年轻人、中年人、家庭消费者甚至到更年长的人。结合中国特色强化打造的功夫熊猫盖世之地，融合了东西方文化休闲元素的现代旅游项目无疑让各界充满了期待。从这个角度来看二者的竞争并非针尖对麦芒。

从人流量来看，2019年上海迪士尼接待游客人次超1000万，2020年有550万，成为当年全球自疫情以来恢复得最好的大型主题乐园。有预计显示，北京环球影城每年也将吸引1000万到2000万人次，在未来全部建成后将攀升至3000万人次，有机会获得200亿—300亿元的直接经济效益。

新引擎

对北京旅游市场有多少溢出效应？

筹备十余年的北京环球度假区，将为北京带来怎样的影响？当然，与北京环球影城本身实现的收入相比，更令市场期待的是，其开业后能为周边商圈乃至北京旅游市场带来多大的增量，这一旅游新地标还有多少溢出效应？根据携程发布的《秋游及中秋预测数据报告》，从搜索热度来看，北京环球影城或将成中秋最热门景区。基于环球影城的高热度，北京的搜索热度也连续几周稳坐第一，遥遥领先于其他城市。

“作为世界性的休闲度假娱乐项目，环球影城对于北京乃至周边京津冀地区来说，吸引力都是巨大的，它作为一个新的爆点，对于带动北京市的旅游产品升级，完善文旅业态结构将有非常大的帮助，可以说是北京旅游产业发展新的引擎。”在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看来，除了北京旅游产业有了新的推动力，对于周边区域的带动，则主要是看产品供给能不能与环球影城形成互补，产生良性的互动效应。