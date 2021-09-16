七省高考改革：三年后不分文理科

来源：成都商报

一天之内，甘肃、黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州、广西等7个省份纷纷发布深化高等学校考试招生综合改革实施方案，宣布从2021年秋季入学的高一新生开始进入“3+1+2”的新高考模式，2024年起高考不分文理。

新高考“3+1+2”模式指的是，“3”即语文、数学、外语3门统一高考科目；“1”和“2”为选择性考试科目，其中“1”是从物理或历史科目中选择1门；“2”是从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门。所有科目满分为750分。

与文理分科高考有三大区别

新高考改革自2014年在浙江、上海启动试点以来，全国各省份分阶段稳步推进。根据《中国教育报》消息，2021年是高考综合改革和推进普通高中“新课程、新教材、新高考”三新同步，带有决战性质的一年。

新高考“3+1+2”模式与现行高考文理分科有何区别？在吉林省教育厅党组书记、厅长，省委教育工委副书记王忠看来，主要有三大方面的区别。

一是科目组合不同。现行高考的文理分科，仅有2种固定组合供考生选择。改革后实行“3+1+2”模式，有12种考试科目组合，学生可根据个人爱好、兴趣、特长和拟报考学校专业的招生要求，在12种组合中自主选择，给学生提供了更多的选择机会。

二是内容难度不同。新高考“3+1+2”模式不分文理科，学生参加全国统一高考的语文、数学、外语3门科目考试时，所有考生的考试试卷内容完全一致。而现行普通高考文理分科，数学科目的文科数学和理科数学，考试内容和难度则是有区别的。

三是目标导向不同。“3+1+2”的模式既体现了物理、历史学科的基础性作用，突出了高校不同学科专业选才的要求，也更加注重学生的全面发展，提高学生的综合素质。

“第四批高考综合改革启动”

21世纪教育研究院院长熊丙奇接受采访时表示，江西、安徽、黑龙江、甘肃、吉林等省昨日发布新高考改革方案，这表明第四批高考综合改革启动。

熊丙奇表示，从各地公布的具体方案看，都采取第三批的“3+1+2”模式。第三批采取“3+1+2”模式进行新高考改革的省份，今年第一届学生参加新高考。从具体实施情况看，“3+1+2”模式相比“3+3”模式，对高中办学条件要求更低一些，更便于高中组织新高考教学。同时，也一定程度扩大了学生的选择权，“3+1+2”模式为学生提供了12种学科组合选择。

