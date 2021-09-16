是时候给儿童美妆博主“卸妆”了

来源：新京报

作者：戴先任

据报道，这两年一股美妆风居然刮向了孩子，社交媒体平台上出现了一批打着“全网最小美妆博主”“跟着萌娃学化妆”等噱头的少儿“网红”。

5岁的孩子就成了美妆博主，小美妆博主的粉丝多数也都是未成年人。小小的孩童却化着“优雅熟女妆”，以成人模样示人，甚至还拥有了不少小粉丝，这一幕想一想都觉得很不对劲。

其实儿童美妆博主受捧，背后是儿童美妆产业的快速发展。近年来，儿童化妆品走俏，出现了美妆低龄化现象，这与触网低龄化趋势明显、年轻家长思想更为开放等有很大关系。但是，儿童美妆产业快速发展带来的隐忧应该引起重视。比如，孩子过早化妆，容易诱发儿童“成人化”问题等。

更何况，儿童代言美妆产品还涉嫌违法。广告法明确规定，不得利用不满10周岁的未成年人作为广告代言人。在针对未成年人的大众传播媒体上，不得发布医疗、药品、化妆品、美容广告以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告等。

需要认识到，未成年的孩子成为儿童美妆博主不过是“牵线木偶”，其背后难掩家长、资本、平台合力的“打扮”需求和“操作”，最终儿童美妆博主又对更多的孩子进行不良示范。是时候，给儿童美妆博主“卸妆”了。

面对儿童美妆博主风潮，绝不能听之任之。让孩子过早化妆、当博主的父母，实际上是在“坑”娃。受儿童美妆博主风潮的影响，还容易滋生少儿美妆的不良攀比之风，不利于儿童美妆博主自身的健康成长。

所以，作为监护人的家长，对儿童美妆要保持必要的警惕。家庭、学校都要做好引导、重视美育教育，培养孩子积极健康的兴趣爱好，端正孩子的审美观和价值观。

作为平台应尽好管理责任，儿童代言美妆产品既然涉嫌违法，就该当停则停，不能为了流量担任助推角色。同时，监管部门也要履行好监管职责，加强平台监督管理，督促平台规范运行。另外，还要加强对儿童化妆品市场的监管，促进行业规范发展。