女检察官自曝经商存款数百万？官方发布调查结果

来源：中国新闻网

据长沙市芙蓉区委宣传部官方微信消息，15日，湖南省长沙市芙蓉区委员会发布关于“长沙女检察官自爆经商存款数百万”网络舆情的核查情况。调查结果显示，该“女检察官”为一名女性普通干部朱某，网曝的淘宝某专卖店非朱某开办，实际夫妻双方名下全部存款181171.91元。

通报称，2021年9月14日，有关“长沙女检察官自爆经商存款数百万”的话题成为网络热点舆情，网络用户“zhuque718”在nga论坛进行跟帖引发争议，随后网友通过其“zhuque718”用户名，搜索出相关个人信息和过往的跟帖内容，并截图以“芙蓉区公务员违规经营副业”“家里有四套房产”“银行余额100万”等关键词在各大网站发帖，引发舆论关注。

舆情发生后，芙蓉区委高度重视，积极开展了深入细致的核查，并赴长沙市不动产中心、芙蓉区行政审批服务局、长沙银行等单位调取了详细信息。

1.关于“女检察官”的真实身份。“zhuque718”系2018年由芙蓉区检察院转隶至区纪委监委的一名女性普通干部朱某。

2.关于“违规经营副业”情况。通过湖南市场主体综合管理系统查证，朱某及其配偶周某名下均没有注册登记的企业、个体工商户等市场主体。目前网曝的淘宝某专卖店非朱某开办，店主已发帖辟谣；湖南某警用装备公司股东系同名他人。

3.关于“家里有四套房产”情况。朱某及其配偶周某名下共有两套商品房，一套系与父母共有，建筑面积90.01平方米，由其父母出资；一套系夫妻共有，建筑面积227.04平方米，自筹和贷款购买。网帖所指的另两套房产分别为夫妻双方父母所有，一套为朱某父母所有的86.64平方米商品房，一套为周某父母所有的远郊农村宅基地自建房。

4.关于“银行余额100万”情况。经调查，资金截图来源于2020年长沙银行App，朱某因购房所需，2020年1月至5月汇集了夫妻双方及双方父母的银行存款，后用于购房。目前夫妻双方名下全部存款181171.91元，银行贷款负债1175134.29元。其在截图下方发布的“随便找了一张卡截图了马赛克一下，我其实觉得自己赚钱能力还不错的”言论系吹嘘。

综合以上调查情况，经研究决定，芙蓉区委员会对朱某在网络上发表不当言论的行为进行严肃批评教育，责令其作出深刻检查。