对新手机，大家为何越来越无感

来源：澎湃新闻

作者：易之

不出意料，一觉醒来苹果发布会的消息又到处都是了。

说实话，在我看来，最近好几年的苹果发布会基本都是乏味和无趣的，提不起太大兴趣，这些新闻一翻就过。因为我心里有个大概率的预估，不会有什么惊艳的创新，无非是更好用一点。

果然，这次发布会也差不多，这里那里的创新都没太记住，但有一点很亮——国行版降价了。消息一出，“真香”声四起，科技黑话咱不懂，但价格都看得懂啊。

不过这可能也是苹果正在“失去高贵”的一个标志，它越来越像一个拼性价比的日用品，而不是彰显身份的奢侈品。

想想当初，为了一个苹果手机卖肾的新闻都出现过。我一个朋友当年也砸锅卖铁地买过，到手的第一时间就是电话我，说“测试下信号强不强”，电话里跟我“喂喂喂”半天。不可否认，那个时候的苹果手机，还是一个文化符号，有很强的身份属性。

不过随着市场竞争和科技进步，手机的社交价值正在迅速贬值。苹果当然很强，但华为、小米、vivo等一系列企业进场，手机间的性能差距正在迅速缩小。各家的高端机也纷纷出现，每一款手机都有自己的特色，也很难被其他家轻易取代。

总之，现在手机早就不是“身份的象征”了。很难想象，今天还有谁一见面，会把手机往桌上显眼处一放，指望别人高看两眼。在今天，掏出个老年机恐怕还更抢眼一点。

其实手机本来就和奢侈品扯不上关系。再说，科技产品本身就有高迭代率，也正因为更新快，保值率就很低，必须在短时间内尽可能“捕获”最广大的消费者。这种定位本身，就意味着科技产品不太可能太小众、太高高在上。走向大众，才是手机比较可行的生存之道。

时至今日，不仅苹果降价了，曾经那些镶金带银的浮夸式手机基本也见不着了。手机正在日常化，越来越接地气了。

话说回来，手机还带来了一种难得的平等感。你可以戴劳力士、开保时捷，但在用手机这件事上，大家的体验不会相差太远。都用着差不多的App，玩着差不多的游戏，刷着差不多的短视频，不会缺少共同语言。

从这个角度看，手机去身份化也是一件好事，它以自己的方式弥合了不同社会群体间的生活鸿沟，这是在“前手机时代”是不可想象的。科技，本来就应该由人类共享。

所以，手机不再高贵是个好事。说个可能不太恰当的比喻，手机有点像普罗米修斯盗的那把火，它曾经高不可攀，但流传到人间，大家也就习以为常了。如此说来，手机从高贵到普通的过程，正是我们生活变得更好的一个证据。