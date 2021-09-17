对摆摊老太的这一摔，为何刺痛了公众？

来源：新京报

作者：王言虎

9月15日下午开始，一段“摆摊老人被城管队员暴力执法”的视频引发关注。



网络视频显示，一名摆摊老人手中的杆秤被一名身穿城管制服的男子拿走，并放进后备箱，老人为阻止其拿走杆秤，坐进打开盖的后备厢中，随后男子将老人拎出重重摔在马路上。



这一过程被马路上的监控视频拍下，随后在网络流传。由于男子对待摆摊老人过于粗暴，这一行为受到网友广泛谴责。16日凌晨，事发地南通公安局开发区分局发布警情通报称，涉事男子为街道城管协管员，其在管理流动摊贩的过程中，对被侵害人张某（女）实施了故意损毁财物和故意伤害他人身体的违法行为，已被处以行政拘留15日并处罚款1000元（人民币，208新元）的处罚。



最新消息显示，当地监察工委已对此立案调查，将根据调查结果对相关责任人进行处理。

这一摔，为何刺痛了公众？首先受害人是一名老人，她为了生存去大街上摆摊，很不容易，本应得到同情与理解，但她却遭到了执法人员的粗暴处置。



人们更是震惊于协管员那最后一摔：将老人从后备厢中像个物件一样拎出，悬于半空中，然后重重抛在地面。整个过程中，我们看不到执法人员对一个老人的基本尊重，与对生命的起码敬畏。这已远离了依法执法的精神与朴素的人文关怀。

干净整洁的城市秩序需要维护，违规摆摊的行为需要治理，但所有的执法行为，都应该在法律与文明的框架内。将老人拎摔，显然突破了必要的执法尺度，让人看了揪心，甚至拍案而起。

此事之所以突兀，还在于，这些年，随着中国法治文明的建设与城管执法的日益规范化，城管粗暴执法的情况已经比较罕见。实际上，各地文明执法、人性化执法的案例已经越来越多。



在总体和谐的执法背景下，却发生了这样一件粗暴对待老年摊贩的事件，格外刺眼。这说明，在城市治理中，法治方式与法治思维依然有贯彻不到位的情况，个别极端执法事件时有发生，一些执法人员的法律素养还有待继续提高。



对这起粗暴管理流动摊贩的事件，当地有关方面能够快速反应，及时处理，符合公众期待。在给予涉事协管员行政处罚之后，当地监察工委继续对此立案调查，也表明了当地对粗暴执法的零容忍态度。



当然，此次事件仍然只是极端个案，不代表整个执法群体的水平与素养，对个人的批评，不宜上升到整个群体。



只是也要反思，为何依法执法、文明执法已被无数次强调的当下，到了一些基层，却依然有个别人员，粗暴对待执法对象？



这也提醒各地，提高依法执法水平，善待公众权益，没有止境。防微杜渐，才能避免类似事件再次发生。

