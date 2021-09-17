广电总局抵制“耽改”之风 行业人士：首次正式且公开提到

来源：经济观察网

作者：谢楚楚

9月16日，中国国家广播电视总局在京召开会议要求，严格执行电视剧片酬管理规定，坚决抵制天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税；加强电视剧创作生产正面引导，坚决抵制流量至上、“饭圈”乱象、“耽改”之风等泛娱乐化现象。

一位业内人士称，广电总局要求抵制“耽改”之风，是首次公开的、正式的提法，“之前没有这么明确。”

此前，中央宣传部印发的《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》提到，随着文娱产业迅速发展，天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题有以新方式新手段死灰复燃迹象，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象、“耽改”之风等新情况新问题迭出，一些从业人员政治素养不高、法律意识淡薄、道德观念滑坡，违法失德言行时有发生，对社会特别是青少年产生不良影响，严重污染社会风气，人民群众反映强烈。

“抵制‘耽改’之风”消息一出，最受关注的莫过于“耽改剧”是否还能正常播出。

耽改剧，指影视公司购买原创耽美小说（多指男男同性爱情小说）版权之后，进行剧本改编和拍摄的一种网络剧。

半月谈此前梳理发现，晋江原创网上有名的耽美小说IP几乎全部售出，单个IP最高售价达4000万元，有超过60部耽美小说正在或已完成影视化筹备。而有网友公布，2019年已知的耽改剧有59部。当时九部已经备案，三部杀青待播，一部已经开机，46部已经出售版权。

根据介绍，这类剧集一般都是用不太出名的新人演员出演，用小投入、轻资本的方式进入市场。

2018年，《镇魂》的大热让耽改剧不断出圈，2019年《陈情令》再次证明耽改剧有着潜在的市场效益，而2021年由优酷出品的网络剧《山河令》再度成为这一类型的商业成功案例。

“我去年预警过不要拍耽美。目前有大量待播的耽美。”上述行业人士表示。

根据公开资料，待播的耽改剧包括《皓衣行》、《烽火流金》（原《杀破狼》）、《夜燕白》、《君子盟》（原《张公案》）、《左肩有你》等。

其中，由企鹅影视、獭獭文化联合出品，陈飞宇、罗云熙主演的《皓衣行》和由企鹅影视、慈文传媒，陈哲远、檀健次主演的《烽火流金》均为是腾讯S+级别的作品；井柏然、宋威龙主演《君子盟》由腾讯影业、工夫影业、阅文集团联合出品。