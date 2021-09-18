追求强大还是悟道 漫威首位“华裔英雄”究竟中不中国？

作者：黄梁

不论在哪个时代，人们总是需要英雄，而美国漫威系列电影无疑是当代满足人们“英雄”想象的代表作，随着宇宙观不断扩张，各种不同面貌的英雄也不断加入“复仇者联盟”的行列。《尚气与十环传说》身为漫威第一部以亚裔担任主角的电影，将如何将这个诠释这个混杂东西方的“英雄”人物，亦成为观影的一大看点。

而对比美国的漫威式英雄，中国英雄形象和力量来源与西方“大相径庭”，追求的价值和天下观也不相同。

“气”成为中国英雄标配

要成为超级英雄，通常都要有其与众不同之处，例如浩克的变身、索尔的雷神之槌、钢铁人的高科技装备与美国队长的盾牌，而尚气则是从名字变透露了他的独特之处，除了从小被严苛训练而来的高超武术之外，还包括对“气”的控制。

不只是漫威，“气”可说是所有中国英雄独有的标配，但即便尚气武功高强又能控制“气”，与大多数的漫威英雄相比仍略逊一筹，观众几乎难以想象凭这两项技能与外星科技抗衡的场面。因此漫威赋予尚气一个强大的神器─十环。十环在漫画原著里是满大人在外星飞船中发现的、十枚具有特殊能力的戒指，可以制造龙捲风、冰雪和闪电，电影中则成为了来源不明的千年手环。

尚气在他母亲的故乡大罗学习到如何控制“气”，又藉由“气”控制了十环，最终战胜了他的父亲文武，也击退了栖身黑暗的灵魂收割者，漫威给了尚气足够强大的配置，让他与其他英雄相较起来并不逊色，也呈现出东西方对于“英雄”的内核与定义的不同之处。

“中国英雄”不求强大追求“悟”

尽管中国英雄通常也都武艺高强或法力无边，但要如超人般以一人之力拯救世界的，恐怕仍是少数。而在中国如何能被称为“英雄”，关键也不在于能力的强弱，而是过程中的悟道及“侠之大者”的实践。

日行十万八千里的筋斗云、可大可小的如意金箍棒、菩提老祖真传的七十二变，《西游记》中的孙悟空陪同唐僧在取经路上通过81难，一路过关斩将、化险为夷的故事，不论经过多少次大屏幕翻拍，观众依旧乐此不疲，也算是中国最具有英雄色彩的神格角色。

孙悟空在《西游记》中神勇无比，取经功成之后，还被如来封为南无斗战胜佛。从孙悟空大闹天庭、放荡不羁的性格形象，这名号看似再适合不过，然而“斗战胜佛”在佛家思想中，真正要斗的是我执、我厌，要战胜的是自我的私欲偏好，《西游记》的故事不是孙悟空如何惩妖除魔、拯救世界，而是一场自我救赎的觉悟之旅，孙悟空要救的是他自己。

倘若孙悟空没有“觉悟”，不论打倒多少妖怪，在中国的叙事中都难谓真正的“英雄”。类似的内涵在周星驰所执导演出的《功夫》电影中也有所体现，主角结尾打通任督二脉后在空中窥见如来，面对反派的偷袭并不恼怒，而是选择以德报怨，最后那句“想学吗，我教你啊”，才真正奠定了主角成为英雄的根基。

张艺谋的《英雄》：天下与仁义

由此可见，武力的强弱是用来映衬中国英雄在不同层面的“觉悟”，或是“侠者大者，为国为民”等仁义思想的体现，2002年由张艺谋所指导的电影《英雄》，便极大程度描绘了中国的英雄想象。

电影的背景是战国时代末期，主角无名是剑术高超的赵国人，已取得刺杀秦王嬴政的绝佳机会，却因另一名刺客残剑的话所动摇。残剑劝告他，七国连年混战、百姓苦不堪言，唯有秦王能停止战乱。

一个人的痛苦，与天下人比便不再是痛苦，赵国与秦国的仇恨，放到天下也不再是仇恨。无名想着残剑临行前赠与他的“天下”两字，最终决定放弃行刺，孤身走出宫中，死于秦军的乱箭之下。

中国历史上有不少刺客被形塑为英雄壮士，这类英雄不是救世主，甚至与一般人并无二异。在电影中的刺客亦然，每个人对于秦王的必要之恶是否必须容忍、抑或“舍己为国”是否正确或有不同的想法，但做出来的“决定”不是重点，而在于是否经历“悟”的过程，因此觉悟后自愿献身以刺秦是英雄，觉悟后自愿放弃刺秦的同样是英雄。

“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”，中国对英雄大多有这些仁义上的要求与情怀，英雄可以手无缚鸡之力，却不能没有这些觉悟。美式英雄当然也有其生长过程或经历所导致的转折，飞身营救弱小、对抗强大的邪恶势力等情节，同样是仁义与自我牺牲的展现。但美式英雄大多不讲求“悟道”或对外感召，只要价值观正向再辅以足够的实行力，基本便满足英雄所需的条件。

《尚气》的漫威英雄框架

漫威系列中的正反派还是相对鲜明且单纯，击败反派也成为英雄的必经之路。即便在《美国队长3：英雄内战》有较多反思，也只是对于英雄们的“力量”是否该受监督有所争议，这点与美国强调权力制衡颇为契合，但当中反派还是反派，而英雄即便意见分歧也依然都是英雄，没有人会怀疑这点，是不是英雄的根本差异，似乎仍取决于力量、金钱或科技。

回到《尚气与十环传奇》，尚气变强的原因在于学习对“气”的掌控，以及传承了来自父亲的十环，成为英雄的关键是力量上的卓越飞升，而不是内在的领悟。整体来说，尚气演绎出华人英雄独特的背景与性格特色，但设定上毕竟是“美籍华人”，英雄塑造上也是以“美式英雄”的框架为基础。当然，如果反派是个近似克苏鲁神话中的怪物时，除了击败他之外，似乎也别无选择。