槟榔广告被禁 轮到综艺背后的“金主”了

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

该来的，还是来了。

9月17日，中国国家广播电视总局办公厅发布通知，要求停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。

一方面，槟榔是高达千亿规模的暴利产业，一方面它作为一类致癌物、成瘾物，严重危害公众健康，这次终于得到政策的重拳规制。槟榔，不是普通零食！不是零食！虽然商家一直想把它包装成零食，甚至在里面添加了枸杞、薄荷什么的，就号称“养生”“健康食品”。其实，它是不折不扣的致癌物、成瘾物质，已然被很多国家、地区禁售。

多年前一篇网文《槟榔王国中的割脸人》就曾刷屏，口腔癌患者被“割脸”治疗的照片触目惊心。“槟榔加烟，法力无边”的背后是口腔癌高发。2017年湖南肿瘤数据显示，湖南口腔癌发病率明显高于全国平均水平，已列入湖南男性癌症死亡前10位。上世纪50年代，作为槟榔第一生产大国的泰国，其国民第一癌就是口腔癌，直到政府下令彻底禁售槟榔后，男性口腔癌发病率一度降低到 0.012%。而在世界卫生组织公布的一级致癌物清单中，槟榔居然占了3席（槟榔果，含烟草的槟榔块，不含烟草的槟榔块）。

2019年年初，国家卫生健康委办公厅印发了《健康口腔行动方案（2019-2025年）》，其中明确：在有咀嚼槟榔习惯的地区，要以长期咀嚼槟榔对口腔健康的危害为重点展开相关防治工作。可以说，槟榔的危害有目共睹，有着扎实的、明确的科学依据，一张张因为罹患口腔癌而被割下来的脸，就是明证。

但是，槟榔产业已经坐大，形成尾大不掉的局面，它本身利润丰厚，是中国鲜见的行政垄断之外的暴利行业；另一方面从业人员众多，与地方利益密切绑定。湖南省有7000多家槟榔相关企业，据称，全省槟榔食品生产企业带动相关产业超过500亿元；海南省的槟榔种植占全省农业人口的41.37%，已经超过橡胶、椰子成为海南热带作物的第一大产业。这些现实也让职能部门投鼠忌器。

还值得关注的是，槟榔产业的高歌猛进与娱乐界、饭圈高度绑定，形成利益共同体，有所谓“槟榔养活了半个娱乐圈”的说法。2017年，槟榔品牌“口味王”连续三年独家冠名湖南卫视春晚。《野生厨房》《欢乐喜剧人5》《这就是街舞4》《说唱听我的2》《吐槽大会5》等综艺节目，背后都站着槟榔金主。甚至连《扫黑风暴》里也出现过多个不服务于主线剧情的重要角色嚼槟榔的镜头。

槟榔品牌也借助文艺节目，形成对年轻人的广告轰炸、精准营销，堪称“洗脑级别”，短短几年里把一个地方性小食品搞成满中国撒网铺货的大产业。之前几块一包的槟榔，都无人问津，如今一包可以卖到数十元甚至上百元，槟榔产业成了一个庞大的暴利行业。

早在2019年3月7日，湖南槟榔协会发出文件，要求所有槟榔生产企业停止国内全部广告宣传。结果呢？槟榔企业毫不收敛，还在动用赞助综艺、发硬广等手段疯狂营销，特别是将手伸向了娱乐圈背后数量庞大的未成年人。

槟榔作为一种“成瘾性物质”受到严格规制是必然的，也是各国家的通行作法，泰国、加拿大等国家已经全面禁售槟榔，印度法律规定槟榔产品必须贴上明显的警告标签。如果放任槟榔产业不管，巨大的利润流进了本行业、娱乐业的腰包，却把巨大的癌症危害丢给了社会，让全社会埋单。

可以说，这次国家广播电视总局下达槟榔的广电、网络的广告禁令，是对症下药，也拿出了壮士断腕的勇气。槟榔不能绑架社会，不能绑架广播电视，不能绑架娱乐行业，因为这是对未成年人的精准毒害。

