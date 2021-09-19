北京环球影城严打非法倒票 员工参与倒卖将被辞退

来源：北京青年报

北京环球影城尚未开业，黄牛票就已被炒上了天。北京青年报记者昨日从北京环球度假区获悉，为防范非法倒票，在严格实名制购票基础上，北京环球官方App和官方微信小程序将采用“反爬技术”，环球度假区还将对销售管理系统中相关票务产品的库存进行统一管理，防范囤票、倒票行为，一旦发现销售渠道违规将依法采取行动。据悉，出于安全和疫情防控需要，北京环球度假区将于9月19日至21日进行客流管控，仅限持当日门票、环球城市大道电影院电影票或有效酒店房间预订证明的游客进入北京环球城市大道。

实名制购票验票杜绝转售

原本638元的门票被炒到了五六千，优速通和VIP票的价格更是被炒到离谱……近期，北京环球影城成了黄牛党眼中的香饽饽，各种倒票信息频繁出现在一些网络平台上。这些票务信息是否靠谱？消费者购买后有没有隐患？北青报记者从北京环球度假区求证后获悉，北京环球影城主题公园门票采用实名制购票和验票机制，游客从非正规渠道购买门票存在被欺诈或者无法入园的风险。为保障游客自身的合法权益，建议游客从官方及官方授权渠道预订及购买门票，警惕相关风险，以免造成损失。

据介绍，消费者绑定身份信息后，将在在线购票、入园预约、现场验票等多个环节采用实名制验证，门票一经售出只限绑定有效身份证件者本人使用，不得以任何形式转让或转售。比如，在主题公园入口处，园区将采用人像比对技术进行实名制验票入园，力争使每一张门票都可以追溯购票来源。对于选择不使用人像比对入园的游客，也需要在工作人员核验身份证件信息后方可入园。

环球度假区将统一管理票务库存

为了防范黄牛倒票，北京环球度假区出台多项举措，对于任何违法违规倒卖门票和以欺诈或虚假宣传等方式侵犯消费者合法权益的行为“零容忍”。据北京环球度假区介绍，已经与相关政府部门成立专项联合工作小组，自启动压力内测以来，针对线上线下出现的涉嫌违规倒卖转售或者欺诈消费者行为的线索进行实时监测，及时总结案件线索向相关执法机关报案，紧密配合执法机关依法对于扰乱正常市场秩序、侵害消费者权益的行为进行积极查处。

同时，北京环球度假区将积极与发现存在涉嫌违规倒卖转售或者欺诈信息的第三方平台进行沟通，根据三方平台规则对涉嫌违规的内容和账号进行调查和处理。北京环球度假区还将严格管理销售渠道，对于合作伙伴除通过协议进行约束，对于违规行为及时依据相关法律采取行动之外，还将对销售管理系统中相关票务产品的库存进行统一管理，防范囤票、倒票行为。

官方售票渠道将使用“反爬技术”

据北京环球度假区介绍，环球官方App和官方微信小程序将采用“反爬技术”，通过技术手段防范黄牛在游玩高峰日期到来前通过非法程序抢票、囤票。同时，销售系统、官方App和小程序也将不断吸取市场经验，优化购票验证流程和手段。在此基础上，北京环球度假区还将严格做好内部管理，严禁员工参与转售、倒卖行为。通过实名制追溯确认的违规行为，一经发现，对相关员工予以辞退或其他严肃纪律处分。

“我们将积极利用最新的技术手段，加强渠道管理。同时也建议消费者不要从不合规渠道购票，避免给黄牛党可乘之机。”北京环球度假区相关负责人表示。北青报记者了解到，9月14日北京环球影城门票开售当天，由于登录的人太多，造成官方售票系统崩溃，无法正确显示剩余门票数量。昨天，北青报记者再次登录北京环球度假区官方App后发现，北京环球影城9月至11月仍有门票在售，指定单日门票仅有开园当日和次日门票显示售罄。