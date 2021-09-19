月饼既要“文化味”也要“节俭美”

来源：北京青年报

作者：孙维国

一年一度的中秋佳节临近，每到中秋节，围绕月饼的话题总是离不开价格和文化。月饼价格高不高，主要取决于做工用料和外在包装。如果包装华丽，月饼价格必然提高。人们购买的月饼，再华丽的包装也会当垃圾扔掉，不但造成资源浪费，也多花了冤枉钱，还增加了生活垃圾。

月饼包装越豪华，越是没有文化的体现。月饼必须拒绝豪华包装，只要便于携带、健康卫生的包装即可，将月饼包装节俭最大化。月饼是中秋节的传统食品，但它又不是单纯的食品，还附载了深厚的文化内涵。

月饼创新的落脚点，不是在包装上花样翻新，而是在文化味、口味上与时俱进。一方面，在传统文化赋能月饼上，要多向年轻人靠近，多向时尚前沿靠近。一方面月饼口味要向营养健康方向求变求新。文化味意在弘扬传统节日文化，营养健康意在推广节日食品，两者结合，既能使月饼从节日特色食品向日常大众化食品转变，成为老少皆宜的健康食品，也能让月饼附载的文化内涵生活化、普及化，将中秋传统文化不断发扬光大。

吃月饼过中秋，吃的是对美好生活的寄托和向往，过的是对传统文化的初心和坚守。中秋佳节，两全其美，才能让月饼创“馅”回归节俭健康的基点，让传统节日在现代复兴，传统文化不断发扬光大。