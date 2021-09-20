解决网游成瘾要由家长做起

香港01“01观点”

香港民建联周四（16日）表示，早前于网上调查青少年玩网络游戏情况，指逾三分一受访家长称子女日花三至五小时玩网络游戏，有两成青少年有“课金”习惯，而受访家长也认为网络游戏会令子女成绩变差、影响健康及家庭关系。民建联因此促政府仿效中国、韩国等地，立法规管网络游戏，包括网络游戏帐号实名注册、限制未成年人使用网络游戏的时间及游戏题材等。

平情而论，民建联本次的调查结果多为老生常谈，当中所提及的内容与反映出的问题也非发生于一朝一夕，况且其结论还将营运公司恶劣商法、游戏作品内容性质与年轻用家游玩时间三个问题给混为一谈，恐怕不足以作出一个理想的判断，因为三者之间未必存在必然关系。

监管市场属于政府角色

毋庸置疑，现在的游戏市场确实存在一些不良的企业和作品。今年初消费者委员会便批评不少手机游戏滥用推销手法引诱玩家持续“课金”，同时很多游戏商也没有提供关于游戏内容的充足透明资讯与保障消费者权益的服务条款。对于这些问题，政府长远来说自然不得不考虑推出针对性监管措施。

除此之外，民建联调查指家长担心子女或网络游戏影响而接触暴力、色情内容或出现不当行为，也有不法之徒曾利用手机游戏的社交媒体功能向青少年索取不雅裸照。以上问题显然都是跟本身设计不良的游戏有关，而按理应该防止它们推出市面的政府对此无疑也有责任。

家长教育责任不宜假手

不过，对于民建联及一些家长呼吁效法中国大陆做法重手限制游戏市场，这种声音未免没有深入考虑两地情况差异。尤其调查结果同时显示，有受访家长居然认为尽快正常复课就可以避免子女沉迷网络游戏，原因则是子女停课期间会花更多时间去玩游戏，此类想法实在不无将教育自身子女责任假手他人的嫌疑。

教导子女如何分配和善用时间、约束自己的自制能力，肯定是一众家长的责任。青少年沉迷游戏的问题，表面或许会因为其返校上学或限制游玩时间而减少，但绝不会因为这样而完全解决，相反还有可能因为压抑太多让其更多偷偷“打机”，在这情况下其成瘾心态可谓是更为严重。

其实随着网络科技转变，时代对于游戏的理解也有所转变。以现在流行的电子竞技为例，与之相关的电竞科技便已被纳入在香港高中应用学习课程之中，可见网络游戏跟别的课外运动或技艺一样有可能成为孩子未来工作进路选择。家长只要能尽好对子女的教育责任，应该便不必对游戏本身过度担心。