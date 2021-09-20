扎克伯格本想力推疫苗接种 Facebook反成绊脚石

来源：华尔街日报

作者：Sam Schechner、Jeff Horwitz、Emily Glazer

今年3月中旬，马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在他的Facebook Inc. （面簿）平台主页上宣布了一个既宏伟又有个人意义的目标：他希望Facebook能利用该公司强大的资源推动5000万人接种冠病疫苗。

这位首席执行官当时在一篇帖子和一份新闻稿中讨论了Facebook推广疫苗接种的举措。他披露了与全球健康组织的合作，并宣称，Facebook已把20多亿人与权威的冠病信息连接了起来。

在Facebook内部，有员工当时警告称，扎克伯格自己的平台正在破坏他的努力。这家全球社交媒体巨头是在扎克伯格17年前所写代码的基础上建立的。

《华尔街日报》见到的内部文件显示，在一个多月的时间里，Facebook的研究人员警告说，在疫苗相关帖子（通常是Facebook希望推广的那种事实性帖子）下，充斥着旨在破坏帖子所传递信息的反疫苗言论，这些言论从个人反对意见、已被揭穿的谎言，到阴谋论等，不一而足。

上述文件称，这波负面评论引发了世界卫生组织和联合国儿童基金会等全球健康机构的担忧。Facebook的一份内部备忘录提到“页面充斥着的反疫苗评论者”。