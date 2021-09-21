“内推”简历进名企，指路还是套路？

来源：北京青年报

作者：孔德淇

“互联网、电信、金融等企业校招社招‘内推’，直达团队，一步到位”“国内‘大厂’，职位应有尽有，‘内推’简历100%跟进有回复”……眼下正值“金九银十”招聘旺季，不少声称可以“内推”简历进名企的招聘信息，在应届生的朋友圈中“病毒式”扩散。事实上，这是求职中介利用招聘信息的不对称，做起的付费“内推”的生意骗局。（9月20日 《工人日报》）

内部推荐又称员工内荐，本是企业鼓励现职员工推荐优秀后备人才的招聘渠道，因其更高效，省时省力省成本，有人际关系作担保而备受用人单位青睐。但近年来，不少机构打着“内推”的幌子，宣称免费完善简历、提供职业咨询及传授面试技巧，实则先免费拉群引流，再引导付费“收割”，待学生“上钩”后，夸大求职难度、制造焦虑，并提出就业指导课程、开展培训和“内推”、直推一步到位等解决方案，收费从千元到数万元不等。

事实上，企业招聘涉及人员部门、层级较多，要想买通全流程的经办人员，显然不太现实。出售“内推”岗位的行为是企业不能触碰的底线，一经发现，员工或将被永久开除。因此，中介机构所谓的“内应”多是子虚乌有。即使存在利益交换，也是无法摆上台面的“暗地里”接触，难以保证求职者能正式留用。

披着羊皮的狼，终究还是狼。尽管付费“内推”的违法手法比较隐蔽，但从本质上看，这种“用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物”的行为，符合欺诈的犯罪构成。但“内推”交易系机构与企业内部员工私下进行，违规取证难，使得求职者被骗后申诉无门，付费“内推”乱象变本加厉。

缘何求职者会成为不法分子的“猎物”？诚然，他们对于名企工作的渴求，加之辨别陷阱的经验不足，是这种付费“内推”屡屡得逞的部分原因。但其根源仍在于招聘信息不对称。现实中，不少实习招聘是业务部门自行招聘，有较大的操作空间。对求职者而言，他们较难获得此类招聘信息，因此愿意斥重金去买“神秘”的“内推”机会。这也让一些中介嗅到了商机，做起了付费“内推”的灰色勾当。

我们不能过于苛求涉世未深的大学生，在花样百出的新型求职骗局面前，始终具有强大的免疫能力。付费“内推”陷阱的存在，也侧面反映出当前高校就业指导尚不到位，后者没有尽到提醒毕业生要擦亮眼睛、提高警惕，防范虚假招聘、乱收费、扣证件、培训贷等求职陷阱，和向人社部门投诉举报相关情况的义务，致使大学生被真假难辨的中介机构蛊惑。

面对侵害大学生求职者合法权益的付费“内推”肆意横行，政府、学校、企业有必要加强协同，完善就业服务体系，提供有针对性的就业指导，严肃规范和整顿劳动力中介市场，降低毕业生的求职成本和受骗风险，提高毕业生求职素养和对不法骗局的判断能力。与此同时，企业也当担起责任，主动发现和曝光那些高举自己旗号招摇撞骗的中介机构，严肃处理“内推”交易行为，维护好求职者利益和就业公平。