网络文学持续火爆 写手如何创作才有高收入？

来源：中国新闻网

最近，随着一些影视剧的播出，网络文学和IP改编成了热议话题。有人感叹这个市场的火爆，也有人跃跃欲试，想成为写手。

目前，网络文学已拥有了一套相对成熟的商业化模式以及数量庞大的读者，唐家三少等网络文学作家也为众人熟知。近日，中国网络文学影响力榜(2020年度)发布，让它再次受到关注。

轻松、消遣式阅读？

前段时间，开卷发布了《2021上半年图书零售市场报告》。其中提到，2021年上半年，网文纸书、漫画知识和经典图书是全国零售市场的热点。

虚构榜中，网文纸书上榜数量众多，共有38个品种进入TOP100。有观点认为，这也在一定程度上说明，网络文学仍然拥有不错的热度。

至于原因，与一批IP改编影视作品的热播有关，也跟网文读者数量多、阅读喜好等有关。作为“资深”网文读者，小李读过各种热门网络小说，包括《庆余年》《斗罗大陆》等等。

“很多网络小说读来就是图个轻松，算是消遣。”她有这样的感受：这类小说故事反转比较大，往往伴随着逆袭等一系列爽文情节，确实吸引人。身边追看的朋友也不少。

从兴起到流行

其实，网络小说并不是只有这几年才火。如果将时间的指针往前拨，以1998年网络小说《第一次的亲密接触》诞生为标志，中国网络文学已走过二十年。

在发展中，网络文学逐渐走向商业化。VIP订阅制度的实行成功，使得草根作者不再寄托于实体出版才能获得收入，大量作者涌入，随之而来的还有大量读者。

对此，《2020年度中国网络文学发展报告》便提到，起点中文网2003年创立的付费阅读系统——VIP付费制度，开启了网络文学的产业化构建。

而在近年，免费阅读和新媒体文成为新兴商业模式，得到快速发展。其中，免费阅读和新媒体文激活了下沉市场，成为刺激数字阅读市场快速发展的新兴力量，为网络文学的内容和用户带来新增量，也拓宽了网络文学市场规模。

此外，在影视化方面，网络文学IP热度数年不减，《斗破苍穹》《庆余年》等都拥有较高的关注度。网络文学的改编热，也催生了全版权IP运营新模式。

网络文学为何火爆？

网络文学的火爆，有互联网的影响，也有其自身特质的原因。

它的写作门槛并不高：互联网普及、电子阅读的媒介转换，使其相对传统文学成本更低，单就创新速度、频率来说，其他内容形式很难与之相比。

便捷的写作、发表方式给很多人带来了便利条件，“文学梦”的实现似乎近在咫尺。小李尝试过注册账号，成为一名写手，只不过因为太占用时间，坚持时间不长。

需要注意的是，网络文学影响力逐渐扩大，但也存在着内容水平参差不齐等问题。

“而且，处在5G时代的话，短视频作品的也带来了不小的冲击力，可能无形中吸收转化了一部分网络文学粉丝。”她认为，能不能继续“火”下去，是这个行业需要思考的。

作品回归好故事本身

近年来，网络文学的发展也出现了一些好的变化，现实题材网络小说也多了起来。

据报道，《2020中国网络文学蓝皮书》显示，2020年，中国网络文学全年新增签约作品约200万部，其中，现实题材作品占60%以上。

对未来中国网络文学市场的发展，有业内人士仍然十分看好，“在整个产业链上，网络文学是上游。随着游戏、影视等行业回归理性，作品回归到好故事本身，将非常重要”。

对于创作本身，网络作家罗晓认为，把写网文当赚钱工具、不重视写作本身，这个想法是错的。必须是为了写出好故事而创作，写得好自然会出成绩，有成绩才有好收入。

网络文学行业潜力巨大，口碑和收益要靠实力去换。作品好，读者才会爱看。