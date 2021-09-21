中国男足“备战会议”提目标：对阵越南必须赢

来源：北京青年报

当地时间9月16日晚进行抵达沙迦后的首次内部教学赛后，中国队连续休整了2天，在此期间，中国足协前方工作组与中国男足教练组于当地时间18日举行了一次“备战工作会议”，在12强赛第3轮角逐中赢下越南队，成为全代表团一致的目标。为了实现这个目标，教练组将一面进一步强化训练质量，一面在场外做好与球员的思想交流，给他们打气。

教练组之所以再次安排球队休整，是因为全队于当地时间16日晚进行了一场强度较大的内部教学赛。虽然比赛上、下半场分别仅持续35分钟左右，但通过教学赛，教练组发现，全队的体能储备情况并不理想。从球队科研团队反映的数据来看，国脚们的体能下降的幅度超过了30%。在这种情况下，教练组认为球队有必要“劳逸结合”，以确保后面训练的强度与质量。

在沙迦备战期间，中国男足教练组一方面结合科学数据细化全队技战术训练内容，另一方面，也利用训练之余加强与球员进行思想交流。近期国内足坛传出了广州队受母公司经济危机困扰面临运营困难等传闻，这也给中国男足带来了一定影响。目前，包括4名入籍球员在内，共有8名西征国脚来自广州队，他们中的部分球员还是国家队的绝对主力。因此他们能否不受传闻所动，集中精力备战，对国家队非常具有现实意义。从这个角度来说，中国男足的思想建设工作无形当中又平添了一个课题。

也正是因为现在距离10月7日中越比赛开踢仅有不足3周时间，中国足协前方工作组与中国男足教练组于18日举行了一次“备战工作会议”。一方面，大家就目前球队备战暴露出的各种问题进行一番总结，并为接下来的备战工作集思广益。另一方面，球队目前虽然正经历身体与精神层面的疲劳期，但考虑到当下球队在12强赛面临的竞争形势以及中国职业足球面临的困境，代表团一致认为，12强赛第3轮中越比赛的意义格外重大，其重要性甚至高于前2轮比赛。

对于越南队，中国男足代表团内部也有着比较清晰的认识。虽然越南队近年来进步明显，但在此前双方9场正式比赛交锋中，中国队保持了全胜。目前中国队的国际排名也明显高于对手。如果中国队无法在这个对手身上全取3分，那么冲击12强赛的工作将遭遇重创，球队出线的可能性将变得非常小。从这个角度来说，中国队对阵这支球队，已经到了“不容任何闪失”的地步。因此对于这一目标，代表团在会议期间也形成非常统一的认识。

从技术层面来说，中国队欲拿下越南队，不可能依托于豪言壮志，而需要全力以赴拼对手。

据了解，中越比赛的开球时间很可能安排在当地时间10月7日晚9点左右，这与当初中国男足在这里参加40强赛最后几场比赛的开球时间相近。不过，与此前两轮比赛不同，承办中越比赛的沙迦俱乐部体育场未装有空调设备。中国队仍然需要与“高温”作斗争。比起此前2轮的对手澳大利亚队、日本队，来自东南亚的越南队似乎更适应高温湿热的气候条件。越南队在前2轮比赛中显现出体能充沛的特点。因此中国队在设计适用的技战术同时，也必须进一步强化体能储备。