帮扶“网瘾老人”，没必要动辄呼唤APP“老年模式”

来源：成都商报

作者：邓海建

近日，有网友上传的一张截图引发广泛热议，截图显示一位花甲老太太，凌晨3点竟然排位用赵云拿了“5杀”。如果真的是老太太凌晨上网打游戏，确实有点脑洞大开。不过，2021年的今天，这样的事未必就不能照进现实。

比如，有媒体报道这样的故事：凌晨1点，卧房门下透出微弱的光，孙一然知道自己62岁的母亲王桂芬又躲在被窝里刷短视频。广场舞也不跳了，商业街也不逛了，一没事就拿起手机，本来眼睛就不好，玩手机还不开灯。

“网瘾老人”，真不是传说。《2020老年人互联网生活报告》统计数据显示，60岁以上的老年用户日均使用时长达64.8分钟，甚至有0.19%的老人日均在线超过10小时。随着互联网的“适老化”改造，网络平台的投其所好、日常生活挤压娱乐时间、社交趋于网络化——越来越多老年人会熟练使用智能设备，带来便利的同时，也让部分老人沉迷其中。

网络沉迷这件事，当然不是孩子的专利。老年用户变多了、上网容易了，“网瘾老人”也就应运而生了。

网络沉迷，不是单靠自律能解决的事。这个时候，我们固然要为老人上网提供硬件基建的便利、为“适老”软件提供开发应用的场景，但与此同时，恐怕也要像严防无良保健品一样，严防死守各种大忽悠式的商家转战APP战场，专门盯着“老年流量”来变现。有子女抱怨说，“我把趣头条、拼多多、抖音全都卸载了，她（母亲）自己偷跑到营业厅找人帮着下载回来。”

于是，有声音开始呼唤APP的“老年模式”。

真正要问诊“网瘾老人”，功夫不能只是盯着网络治理层面。很显然的一个道理，对于更多老年人来说，如果家庭生活“有事可干”“有情可依”，怎么会沉溺在虚拟世界而流连忘返？对于社会来说，让老人老有所为、老有所乐，刚刚用熟了的手机，也不是丢不下来的；对于家庭来说，让老人老有所爱、老有所依，天伦之乐的魅力或远远大于游戏刷剧。关爱老人，不妨从帮助他们戒了“网瘾”开始。