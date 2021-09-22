带货主播正式成为Z世代新职业

来源：成都商报

Z世代，又被称为网络世代，指1995~2009年间出生的一代人。在职场中，Z世代究竟是否正在用创造力编织未来？

近日，智联招聘发布《Z世代职场现状与趋势调研报告》，从Z世代职场现状、求职期待、职业新选择等方面切入，呈现真实的“职场Z世代画像”，折射组织管理的发展新趋势。

20.1%的“00后”从事互联网行业

科技的进步和产业结构迭代，让互联网成为热门行业，吸纳了更多年轻人。智联招聘调研显示，Z世代中，有14.7%的“95后”和20.1%的“00后”从事IT/通信/电子/互联网行业，比例明显高于“95前”各年龄层中从事互联网行业的比例【“65后”（6.9%）、“75后”（8.6%）、“85后”（10.8%）】。

数据显示，27.6%的95后、30.8%的00后对于工作的态度是“追求理想，期待在工作中完成自我实现”。与Z世代相比，“75后”（35.5%）、“85后”（33.7%）追求理想者占比更高。有2.2%的“95后”、3.4%的“00后”“常态化摸鱼”，而“75后”和“85后”“常态化摸鱼”的比例仅为1.7%和1.8%。从工作时长来看，工作并不是Z世代生活的全部，只有约3成Z世代员工每天工作超过9小时，占比低于“95前”群体【“65后”（37.9%）、“75后”（42.9%）、“85后”（37.5%）】。

但分行业看，Z世代中，互联网人并不是长时间工作的“过劳大户”。44.8%的加工/制造从业者，44.1%的房地产/建筑业从业者每天工作9小时以上，而Z世代中每天工作9小时以上的互联网、金融从业者，分别占比27%和36.5%。

让职场人“痛并快乐着”的互联网行业，是Z世代最期待从事的行业，24.8%的“95后”、31.1%的“00后”希望加入这一行业。

值得一提的是，各行业职场人在面临跳槽时，大部分Z世代仍想从事目前所在行业，其中，70.3%的互联网人希望换工作不转行。

超7成Z世代正在从事或愿意尝试新兴职业

2020年7月，人社部将“直播销售员”纳入新工种，带货主播正式成为一种职业。智联招聘数据显示，超过7成的Z世代正在从事或愿意尝试电商主播等新兴职业，比例明显高于“95前”群体：“65后”“75后”“85后”的比例均不到70%，其中“75后”仅48.2%。

对于从事新兴职业的原因，约65%的Z世代认为“收入更高、福利待遇更好”，在所有原因的选项中占比最高。目前从事文化/传媒/娱乐/体育从业者，愿意尝试新兴职业的比例更高，达到78.4%，而能源矿产、加工制造等传统行业从业者，倾向于从事新兴职业的比例较低，其中从事能源/矿产行业的Z世代，愿意尝试新兴职业的比例仅为57.4%。

Z世代中不乏爱美食的吃货、喜爱记录生活的文艺青年，分别有16.3%的95后和19%的“00后”想做视频博主，比例高于其他职业选项。另外，有13.8%的“95后”和12.6%的“00后”想做菜品体验官。