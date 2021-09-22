鲜肉月饼，到底有什么魔力？

来源：中新社微信公众号

时值中秋佳节，上海人又因为排队买鲜肉月饼数次登上了微博热搜。

远的不说，就前几天的风王“灿都”，双黄预警高挂下，狂风暴雨中，光明邨门口食客热情不减，排队几小时，就为了吃上热腾腾、嗲得不得了的鲜肉月饼、蟹粉月饼。

网友纷纷评论道，“下刀子都不能阻止上海人去光明邨排队买鲜肉月饼”。

据光明邨工作人员介绍，由于场地限制，现场队伍分为两段，采取分段式排队，一次7位顾客购买，其余顾客在后面依序排队。

“一批月饼(出炉)要半个小时，只能(够)卖7个人。早上六点半开工，一直要忙到晚上七点才收工，五个锅子同时做，也只能满足一部分顾客需求，鲜肉月饼依然供不应求。”

“买鲜肉月饼至少要排队两个小时，台风基本没有影响生意。”维持门口排队秩序的保安说。

收银员也在加快马力向市民清点月饼，“鲜肉月饼每人限购四盒，蟹粉鲜肉月饼每人限购三盒。“

其实，大排长队的位置不止在光明邨门口，南京东路上的新雅粤菜馆、真老大房、第一食品、泰康食品都是上海人的心头爱。

鲜肉月饼几乎始终站在上海月饼鄙视链的顶端，是中秋时节上海市民餐桌上不变的经典，就连排长队买鲜肉月饼都可以追溯到数十年前。

1989年，《解放日报》报道称：“甜月饼销售急剧下降，鲜肉月饼销售却扶摇直上。咸味月饼又以现做现卖最旺，因此今年上海街头有70余家商店现卖鲜肉月饼，就连一些大饼摊做的鲜肉月饼也有人排队，供不应求。”

真老大房的姚松鸣在接受采访时回忆，“1999年9月20日，南京路步行街开街，正是中秋节前几天，街上人山人海，鲜肉月饼的销量一下子上去了。之后几年，买鲜肉月饼的人越来越多，队伍也越来越长。”

上海名副其实是中国最爱鲜肉月饼的城市。

饿了么2019年的外卖数据显示，常住人口不到全国人口2.5%的上海人吃掉了全国53%的鲜肉月饼。

上海食品协会常务副会长高克敏曾说，“鲜肉月饼的本质是现烤苏式月饼，但经过上海食品企业发展，影响力已经超过很多苏式月饼品种，甚至有苏州人专程来上海买这种苏式月饼。”

鲜肉月饼到底好不好吃，主要在两点，肉馅和酥皮。

正宗的鲜肉月饼的肉馅松松软软、鲜美多汁，但又不会像灌汤包一样汁水多到可以喝，而是恰到好处。

不同部位、不同比例的肉调和肉汤、清水、猪油所制成的馅儿都会有差别，每一家店都会有自己的独特配比，造就了独一无二的味道。

过去的鲜肉月饼为了便于保存，都做得比较咸，随着人们对现烤月饼越发喜爱，经过改良的馅料也更匹配当前大众对于低盐低糖饮食的追求。

苏式现烤月饼的精髓在于酥皮。一口咬上刚出炉的鲜肉月饼，屑粒索落，酥软喷香、层次分明，享受！

鲜肉月饼不同于煎肉包，饼皮采用苏式月饼工艺，层层起酥。

味道根据烙、烤之法也有不同，前者表皮偏酥脆，后者表皮偏松软，大家可以根据自己的喜好选择。

泰康食品、第一食品、新雅粤菜馆、真老大房等出品的鲜肉月饼，都属于“烤派”。光明邨的鲜肉月饼是极少数的“烙派”，相较主流的“烤派”，手工翻烤的饼皮更为香酥迷人，油酥感更强。

传承经典的同时，月饼界也不可避免地愈发“内卷”，新型口味、酥皮层出不穷。

创新糟香鲜肉、青花椒腊肉、普洱茶、紫薯蛋黄、腌笃鲜、云腿肉松、陈皮红豆、爆浆榴莲、芝士牛肉、芥末三文鱼、威士忌五仁、青豆泥、臭鳜鱼……只有你想不到的，没有大厨不敢往里包的。

新口味不断刷新消费者的味蕾。

新雅粤菜馆行政总厨、资深级中国烹饪大师黄任康告诉记者，为了迎合年轻消费群体的口味爱好，新雅今年新推出了藤椒鱼肉月饼，鱼肉的爽滑搭配麻和辣，十分可口，让诸多本来心存疑虑的消费者大呼“真香”。

盒马也不甘示弱，今年独家研发了一款藤椒味香酥牛肉月饼，把冷锅串串包进月饼再烤着吃。

牛胸肉、牛百叶、牛蹄筋、牛舌、牛肚、牛杆菌酱，再加上豆皮、腐竹、笋原料串起来，搭配鲜香麻辣的藤椒锅底，红油拌上芝麻，酥皮叠加香辛料的多层次味感，既保留了传统苏式月饼的酥软，又添加了年轻人“干饭”的爽感。

不光是各大食品公司，各行各业的大厨们也纷纷投身月饼大战。

近来刷屏的“宛平南路600号”月饼口味独特，牛奶芝士、青苹青梅、咖啡巧克力、蜜桃铁观音、荔浦香芋、黄金紫薯。

网友甚至还自创了广告词，“吃上上海精神卫生中心的月饼，精神更卫生”。

上海最老西医院仁济医院则牵手“沈大成”推出院徽月饼，有卡布基诺、杨枝甘露、抹茶芝士、白桃乌龙四种口味。

你吃过鲜肉月饼么？最爱的是哪家？如果让你选择的话，是会选择新式馅料还是最传统的鲜肉？