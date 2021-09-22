网红书店有“颜值”还需有“素养”

来源：北京青年报

作者：汪昌莲

独具一格的装修设计，别出心裁的图书陈列，还能喝咖啡、品美食，甚至引入了当下火热的“剧本杀”……时下，一批爆款网红书店不断涌现。褪去精致的外壳，诸多问题也浮出水面：网红书店怎样才能真正俘获消费者内心？网红书店红得快，如何才能红得久？

伴随新一轮消费升级，近两年，各种设计美轮美奂的实体书店似乎又纷纷兴起，有的成为游客们打卡必去的景点，有的成为公众号和朋友圈的“网红”。一些实体书店拼“颜值”，空间设计上豪华新潮，却陷入“叫好不叫座”的尴尬境地。这些“网红书店”里的书不再是重点，而是拍照的“道具”，书店则成为人们点缀虚拟社交的一种娱乐消费品。

对于实体书店来说，这些年的日子实在是不太好过。高昂的经营成本，凶猛的电商大战，消失的阅读人群，依旧是实体书店头上的大山。特别是，网络书店的低价营销，让实体书店难以招架。《2020中国图书零售市场报告》显示，2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长。其中，网店渠道保持正向增长，实体店渠道受疫情影响明显，同比下降33.8%。

如此语境下，一些地方尝试实体书店突围，但由于辐射区域小，经营手段单一，效果并不明显。

实体书店的优势在于能给读者带来深度的阅读体验。书店有其商业上的属性，只有顾客与书产生的交集越多，价值才会越大。所以，实体书店的经营困境，不在图书本身，而是经营者的思维方式。不管书店“颜值”有多高，如果没有系列读书活动，没有丰富的读书体验，也会失去吸引力。

网红书店，不能只有“颜值”，还需有“素养”。应通过创新经营模式，吸引更多的年轻人走进书店，提高实体书店的市场竞争力，推动书店焕发新的活力。对于书店的发展来说，光卖书或租书，不可能存在竞争力和生命力。未来书店的形态将会发生一些变化，专业卖书、租书的书店将会大幅减少，而复合型书店会不断增多。

具体来讲，实体书店应探索出一条以学术交流、文化沙龙等为主题的文化创意品牌经营模式，为读者搭建一座可供开放、探讨、分享的公共性文化平台。