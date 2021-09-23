“十一”出游最热门目的地：北京上海成都排前三

来源：成都商报

中秋小长假正式收官，“十一”的脚步也越来越近。9月21日，携程发布《2021国庆旅游预测数据报告》显示，今年“十一”旅游产品预订高峰期较往年延迟一周左右，中秋节后有望迎来预订高峰。

从当前旅游产品类型来看，用户以预订机票、长线出游产品为主，机票、火车票订单量占比超40%；但按照订单增幅来看，接下来的两周将以周边游品类预订为主。

而截至9月21日，通过携程预订量最高的热门目的地是：北京、上海、成都、深圳、广州、杭州、重庆、长沙、三亚及武汉。

国庆游客去哪玩？

北京上海成都排前三 小众目的地成“潜力股”

从当前预订情况来看，国庆最积极的出游人群集中在女性以及80、90后。报告显示，当前预订国庆旅游产品的游客中，女性游客占55%。90后继续领跑“十一”，占比40%。80后位列第二名，占34%。值得一提的是，00后对旅游市场的作用逐渐凸显，相较去年，今年同比增加5%。

今年国庆节游客喜欢去哪玩？截至9月21日，通过携程预订量最高的热门目的地是：北京、上海、成都、深圳、广州、杭州、重庆、长沙、三亚及武汉。

北京在中秋之后继续领跑，成为国庆热门目的地第一名。备受追捧的新鲜打卡地“北京环球影城”效应持续发酵，当前通过携程预订国庆前三天北京环球影城的票量已赶超中秋小长假。

此外，随着旅游者对小众目的地的进一步探索，国庆黄金周，五线城市出现在消费者“新兴旅游视野”中。报告显示，今年五线城市的预订从去年的6%升至12%。国庆五线“潜力股”目的地有：布尔津、康定、香格里拉、喀什市、张掖、稻城、海西、中卫、克拉玛依及林芝。

国庆游客怎么玩？

周边游订单量占比提升

亲子景区门票预订大增

报告预测，今年国庆假期多数游客将以本地周边出游方式过节。携程多项业务的预订数据，也指向这一趋势。报告显示，截至9月21日，通过携程预订国庆景区门票的订单量与去年同期相比增长超三成，周边景区门票占比较去年提升。

从景区类型来看，游客主要以主题乐园、博物馆、动物园、水族馆、特色街区、城市公园等具有“城市度假”标志的景区预订为主，预订占比权重达到近七成。其次是山岳、古城古镇、温泉、湖泊等周边休闲度假类型景区。

亲子出游，也是今年国庆假期的出游热点。截至9月21日，国庆亲子景区门票预订量同比增长71%。80后国庆带娃最积极，80后带娃出游订单是90后的10倍。

根据当前预订情况，报告发布了80后国庆最喜欢带娃的目的地为：北京环球度假区、武汉海昌极地海洋公园、第十三届中国航展、上海海昌海洋公园、珠海长隆海洋王国；90后国庆最喜欢带娃去北京环球度假区、上海迪士尼度假区、毕棚沟、刘公岛和南京欢乐谷。