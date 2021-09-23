“社交牛掰症”有啥牛的？

来源：成都商报

作者：黄静

在新词层出不穷的今天，“社交牛掰症”是个相对容易理解的概念，即与“社交恐惧症”相对，指在大众社会行为中外向、不怕生、自来熟，且游刃有余。

当然，“社交牛掰症”概念也并非突然诞生。据梳理，其最早可追溯到2006年，初生代网红“焦双喜”在网络上发布各类短视频，其中《B哥的一天》就以“用洗衣粉在马桶里洗头”等极具戏剧性、搞笑、出格、夸张的行为而引人注目。这被认为是“社交牛掰症”的雏形。

这个概念首次成为热门是在今年7月。在B站某UP主搬运“焦双喜”的《B哥和路人支持鸿星尔克》视频评论区，有网友用该词总结了自己的观后感。随后，这一非常具有网络特性精准概括的概念，便频频出现在各种类似的视频和图文中，随即成了一股热流。

“社交牛掰症”在一定程度上满足了大众的猎奇心理。当然，它更像一个具有娱乐性质的“梗”，一些日常被压抑不被允许的行为或某些长久背负的“社交压力”，在这些人身上得到了释放，也就获得了暂时的心理愉悦。

“社交牛掰症”走红，“梗”下的认同焦虑也不能忽视。在“社恐成为标配”的当下，大量年轻人才会对“社牛”另眼相看。在类似视频或图文的评论区，有大量表示“羡慕这个心理素质”“此刻很需要”的人，这足以说明，对于“社交恐惧症”和社交平庸的人来说，“社牛”本身代表着一个无法企及的高度，甚至被认为可在一定程度上解决部分生活困扰；更说明，在较为浮躁的社会氛围下，年轻人很难和谐自处，常常在网络热点的追随中迷失自我。换句话说，出现了在社会认同和自我实现间的失衡。

但要注意的是，网络上的“社牛”视频更多是一种“表演”。一些UP主们不过是为了流量而刻意追求出格行为，这并不意味着普通人在日常生活中就可以模仿借鉴。现实生活中，“社牛”和“社死”往往在一线之间。而这样的后果，不是谁都能承受的，因而也成为了阻碍人们在公共场合“放飞自我”的重要因素。

人只有认识了自己才不会盲目。无论“社恐”还是“社牛”，其实都只是一种和社会相处的方式，重要的是了解自己的内心，理解自己的行为，最终接纳自己。所以，在这场“社交牛掰症”的狂欢中，不妨也静下心来想想，什么才是更适合自己的。