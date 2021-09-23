全运战略与职业体育矛盾仍存 如何实现共赢？

来源：中国青年报

第十四届全运会三人篮球赛场的火爆程度，超过了很多人的想象——在现场主持人的带动下，到场观战的千余名球迷，甚至玩起了“人浪”。再加上炫目的灯光烘托气氛，置身其中的感觉并不只是一场比赛，而像是一场嘉年华。

不久前，中国篮协宣布，中国男子三人篮球职业联赛将于2022年正式启动。作为该赛事的“过渡赛季”，2021年中国三人篮球俱乐部精英赛将于10月中旬开战。这意味着中国又一项顶级篮球职业联赛，即将破茧而出。

东京奥运表现欠佳 中国职业体育受质疑

两个看似并不相干的事件，其实是有着内在联系的。

“从联赛的时间安排就可以看的出来，2022赛季的中国男子三人篮球职业联赛是安排在当年CBA结束之后的时间举行，不会影响俱乐部的职业球员去打三人篮球联赛，所以，俱乐部的积极性还是非常高的。”某俱乐部副总在接受中青报·中青网记者采访时显得很是兴奋。

在今夏东京奥运会上，三人篮球项目初次登场亮相，中国女子三人篮球队就拿下了一枚宝贵的铜牌。出色的运动成绩，良好的群众基础，也使得三人篮球职业联赛应运而生。不过，有意思的是，中国篮协率先推出的并不是国家队成绩更好的女子三人篮球，而是男子三人篮球职业联赛。由此不难看出，中国篮协期待男子三人篮球能够创造更多市场价值的意图非常明显。

“现在三人篮球市场不错，而且潜力巨大，但投入相对比较少，可能一年一支球队也就500万元左右，这比一个赛季投入几千万、上亿元去养一支CBA球队，显然性价比更高。所以，现在业内人士都很期待，像广东应该会有至少两家三人篮球俱乐部参加联赛。”该俱乐部副总表示。

但是三人篮球职业联赛能否为中国篮球提升在世界和奥运赛场的竞争力，却画着一个大大的问号。

1个半月之前，中国女篮在奥运会四分之一决赛中，遗憾输给了塞尔维亚队。但这个八强的成绩，已经是目前中国足球、篮球、排球等拥有职业联赛的项目中，在东京奥运会上所取得的最好成绩了。

“说来也挺奇怪的，男子项目里职业化程度越高的，奥运成绩倒是不太理想。不过像中国的女排和女篮联赛，其实算不上真正意义上的职业联赛，而她们在历届奥运会上的成绩还是不错的。”该副总说道。

放眼全球范围内的职业俱乐部、职业联赛，不论是足球、篮球、排球，还是网球、高尔夫球这些职业化程度比较高的运动项目，成功运营并形成商业化运作无疑是联赛诞生的目标之一。但是国内的职业联赛，其目的并不单纯，特别是三大球的职业联赛，还肩负着为国家队培养人才的任务——联赛的赛制、政策不停地调整变化，一会儿需要迎合市场，一会儿又需要为国家队备战让路。

2020年欧洲杯足球赛上，四强球队分别是意大利、英格兰、西班牙和丹麦队，其中，前3名球队所在的国家足球联赛，都是世界顶级的职业联赛。东京奥运会美国男女篮强势夺冠，而不少表现抢眼的欧美强队的主力球员，也大多在NBA、WNBA效力，其余球员也基本在欧洲顶级俱乐部打球，联赛的基础性作用显而易见。但对于中国职业体育来说，项目职业化程度越高，反倒在奥运会上的成绩越差，这几乎成了一个令人尴尬的现实。

全运战略与职业体育间矛盾仍存

在职业体育无法帮助足球、篮球、排球等受关注程度较高的项目在奥运会赛场上取得好成绩的情况下，全运会应该扮演怎样的角色呢？

本届全运会男篮U19的比赛中，广东男篮实力强大，他们是由广州龙狮、广东宏远、深圳新世纪3家俱乐部的年轻球员组成。12人的参赛大名单中，徐昕、孙浩钦、吴子涵等小将都已经被所属职业俱乐部注册成功，也就是说，他们将会出现在下赛季CBA的赛场上。

显然，对于他们来说，全运会的比赛是一个跳板。“新赛季我会从防守做起。”身高2米24的徐昕在接受记者采访时表示，“全运会对于我来说，是一个非常好的锻炼平台，我非常清楚自己的优势和弱点，至于CBA联赛，因为队里有老大哥带着，所以我要踏踏实实、一步一个脚印，努力发挥自己的优势去帮助球队。”

5年之前，由徐杰、胡明轩、沈梓捷担纲的广东男篮，拿下了第十三届全运会男篮青年组的冠军。现在，他们都已经成长为各自俱乐部的主力球员，有些已经是中国男篮国家队的重要成员。

但是，全运会与职业体育之间，并不总是和谐的。第十二届辽宁全运会的比赛时间为8月31日至9月12日，由于时间正好和美国网球公开赛冲突。为了避开大满贯，中国网协特意和十二运组委会沟通，将网球比赛的赛程进行相应调整，但当时李娜依然选择不出战全运会的比赛。

当然，本届全运会也有类似的情况。足球比赛由于与中超联赛赛程冲突，以及国家队要备战世界杯亚洲区预选赛的原因，并没有中超职业球员参加，这让全运会足球比赛的观赏性大打折扣。不仅如此，由于全运会足球设项减少以及赛程的缩减，全运会赋于各个省市培养年轻球员，给年轻球员更多比赛机会的作用，同样降低了不少。

此外，全运会所代表的各个地方队的利益，或多或少也会对职业体育以及国家队的表现产生一定影响。

东京奥运会中国女足表现糟糕，其中一个重要原因就是，奥运会后全运会女足比赛将以奥运联合队的方式参赛，如果联合队夺冠，队员所在的省市都会获得1枚全运会金牌，所以，在中国女足奥运会前出现伤病时，受伤球员必须由原省市球员替补进入国家队，就成为一条不成文的“潜规则”，而这也是奥运会中国女足溃败的原因之一。

全运会是年轻职业运动员展示的舞台

由此可见，全运会和职业体育之间，既有互相促进的关系，也有不少难以协调的矛盾。但同样不可否认的是，随着我国体育改革的不断深入，两者的矛盾将会逐渐消解。

“全运会确实有其存在的意义。”北京首钢女篮主帅张云松告诉中青报·中青网记者，“以女篮为例，因为地方体育局对于全运会的认识是不一样的，有夺冠任务的球队，压力就会大一些，但对我们球队来说，全运会就是一次非常好的比赛机会，特别是对那些在联赛中出场机会较少，或者是球队想要培养的年轻球员来说，绝对是不错的锻炼提升机会。”

既然年轻球员需要比赛，索性把涉及职业联赛的项目，像足球、篮球、排球索性排除在全运会之外，安心发展职业联赛，会不会是一个更好的选择呢？

对此，张云松并没有给出一个明确的答案。他只是强调，从俱乐部、球队的角度去看，把联赛做得更好，会对项目的发展起到非常积极的作用。

但全运会如果取消职业体育的项目，极有可能造成的结果，就是各个省份的足球、篮球、排球等职业体育项目的后备人才会出现萎缩。要知道，现在CBA、中超俱乐部的梯队人才，绝大多数还是来源于专业体育系统的培养。

也许多条腿走路，才是最好的选择。天津全运会期间，上海代表团就通过政府购买服务，让老帅徐根宝带领他的青年军和上港俱乐部青年梯队联袂站上了全运会舞台，而这两支队伍的表现也是非常亮眼：老帅徐根宝带领上海U18男足夺得了该项目冠军，而成耀东率领的上海U20男足则以小组第一晋级四强。

本届全运会，山东U19男子三人篮球青年队就和清华附中合作，石奎、杨曦晧、偰李永炜、李信义都是学生运动员。代表北京参加全运会三对三成年组比赛的则是陈磊挂帅的清华大学篮球队球员。

全运会和职业体育之间不是对立的，而是互动融合、互助发展。一方面，全运会为年轻职业运动员提供了展示的舞台，成为他们走向职业化的“前哨站”，是他们通往更高水平的阶梯。另一方面，如果协调和设置好赛程、赛制，著名职业运动员征战全运会，也会为全运会带来很高的关注度和市场价值，从而使得全运会实现“破圈”，带来更多层面的社会影响。