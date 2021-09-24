西方媒体为何“绕过”北京环球影城

来源：环球时报

作者：张颐武

9月20日中午，北京环球影城开业，在中国社会引发很多关注，中国媒体也有多方面的报道。环球影城是有着西方特别是美国文化背景的中外合资的游乐园，中国人对其所抱有的积极态度，很真实地体现了中国社会的开放性以及中国文化的包容性。

有趣的是，这样一件在中国社会颇有影响、与西方又有相当程度关系的事，西方主流媒体的报道反而是相当简略、大而化之。如英国广播公司仅仅用了三段简短的话来报道：第一段用几句话陈述了环球影城开业的事实；第二段介绍了中国驻美大使秦刚关于中美关系像“过山车”的说法；第三段以“近年中美关系紧张，中国民间存在反美情绪，但北京环球影城顺利开业未引来太大的反对声音。有游客认为这是中西方文化交流的象征”这样的简单陈述结尾。一些美国主流媒体对环球影城的报道也相当简略和平淡。大多对中美关系紧张背景下，环球影城在中国成功开业，并没有“引来太大的反对声音”感到有些诧异。一些西方媒体以往常常聚焦于中国发生的事情，这次却“绕过”了北京环球影城，这应该是一种刻意的忽略和“屏蔽”。

论及新闻元素，环球影城开业当然是重要的话题，但却被西方媒体如此冷遇，其实说明这件事超出了西方媒体最近涉华报道中的“刻板印象”。一些西方媒体一再捕风捉影，强化中国社会越来越“封闭”的形象，无根据地渲染中国的“极端民族主义情绪”以及对西方的敌意和排斥。中国社会对环球影城展现出的包容度，在一些西方媒体看来既难以理解，更不愿传播。

实际上，这些年来西方一些媒体在塑造中国的形象时，常常出现一种极为矛盾的现象。一方面，一些普通中国人往往被他们描写为依然对西方有着极为天真的向往，但常常不敢公开表达；另一方面，中国社会却被他们从多方面描写为一个极端的、排外的社会。这样的渲染和描述，完全脱离中国社会和年轻人的现实状况。

中国当然有其文化上的独特性和悠久的传统，中国人也格外地珍惜这些传统，但对于外来文化的开放，也一直是社会的重要方面。无论是迪斯尼乐园还是环球影城，都没有在中国社会激起“太大的反对声音”。对中国人来说，对外开放、珍视中国传统文化与坚持国家利益之间没有任何矛盾和不可理解之处。这种社会真实让西方一些媒体难以自圆其说。他们对于中国真实情况刻意、不实事求是的表述，很大程度上基于其自身意识形态和偏执观念。这些年来，随着中国经济的高速增长以及中国社会的各种新变化，那种对于中国发展的焦虑更强化了其刻板印象，且往往在相当程度上主导西方社会对华认知。现在他们似乎相当不情愿报道中国向世界开放、与世界共同发展的方面，似乎这样的事实会让他们对中国的那些反复渲染落空。

中国社会饱含丰富而生动的活力，不能戴着有色眼镜来理解它，不能刻意忽略其中的真实。狭隘和僵化只能让自己离真实的中国越来越远，这是西方媒体“绕过”北京环球影城带给我们的启示。（作者是北京大学教授）