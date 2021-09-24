来源：明报

作者：谭经洋

近日香港蔚为奇观的，乃是富三代锺培生与富二代林作的拳击战，赛事筹备过程里却处处展现扭曲的价值观，以炫富为乐事，平素的公众形象也渲染美女豪车美食的奢华生活。但这一年内，不论是中国内地，还是香港，都着重处理严重的阶级矛盾、土地问题。中国内地近来打出“共同富裕”、“第三次分配”的旗号，意指富豪在积累财富的时候，依然要不忘取之社会、用之社会，更要注意品德，避免社会观感反弹，才能使社会持盈保泰，相关观念并非中国独有，美国富豪、社会贤达同样以注重社会责任，以谦虚踏实，方能成为受各方尊重的人物。

散播“有钱大晒”的拳赛

香港具有一国两制的特殊优势，不在“共同富裕”的政策范围之列，但香港士绅精英素来都有捐助社会、改善社会的愿景。从英国殖民年代的东华三院、“保赤安良”的保良局说起，就有维持良好社会和谐的默契、造福人群之己任。锺培生先生素有“香港王思聪”的浑名，但内地的王姓二代早已声名狼藉，生意失败，其人及其公司被法院多次列为“被执行人”、“失信人”，更涉及与网红暧昧的“孙一宁事件”，如今也如同过街老鼠。锺先生及林先生已到三十而立之龄、学历过人；两人长期更以能力、学识自矜，应当有识见注意到“共同富裕”的国策。过分出格的行为，不止代表个人、影响家族名声，更会在当下香港加深社会大众对商人后代的失望。当国内正在果断扭转歪风邪气，“一国两制”下的香港即使内地部门触手不及，但绝不会对香港无甚影响。

作为商贾之后，除了享受现成祖荫的福气、社会发展的成果，还应当有更多社会精英的责任、知识分子的承担；动辄在公众场合发言，流于酒色财气，委实是教人惋惜，更是教内地同龄人侧目。两位已是公众人物，对社会大众有社教化作用。整个赛事准备过程中一直在散播“有钱大晒”、扭曲的金钱观念；与教人定个小目标是“一亿”的狂言狂语几近无异。不仅不利于社会的良善风气，即使视之为一般大众娱乐，同样与国家对娱乐事业的整顿方针背道而驰。曾经有内地文化界朋友对香港持续半年讨论这场“盛事”大惑不解；笔者试图为筹办方对活动的用心之处作解说。但当该晚赛事，某个环节用之展现“龙的传人”的形象及气魄，结果实在让人尴尬。

别在伤口上撒盐

早在两位富二代的炫富拳赛前，有一桩新闻与之相映成趣。近千名当然选委、自动当选的选委在全港各区设置超过1000个街站，向公众宣传理念、倾听市民意见，这更包括了新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联，亦有政协常委唐英年，堂堂香港的顶级富豪，仍然像民选议员一样站立街头，派发单张，接地气与市民聊天、沟通，与市民同呼吸、共步伐，急民所急。

就在唐英年、郭炳联落区后仅约一个星期，却出现了锺培生、林作的炫富拳赛，这教人情何以堪？究竟香港社会的阶级问题还不够深重，需要富三代来提醒年轻人，一辈子永远都追赶不到富豪们财富继承的速度吗？

锺先生祖父是人称“工厦大王”的锺江海，以祖辈馀荫，人生得以顺风顺遂，家族生意基本上是靠租金为生，也就是全球闻名的“超级地租”，本质上没有为社会创造更多财富，只享用别人的劳动成果。近来香港各大地产商都盛传被约谈，要求承担更多建房、增加社会房屋供应的社会责任。香港的望族后人，大概不可能对上述几项视若无睹、置若罔闻；自顾自的搞低俗娱乐事业，拉开财阀与寒门的生活距离，让人更感到社会阶级的分化，证明“有钱万能”的扭曲价值。

当身处的社会，穷人居所漏雨透风，富人所住的广宅华厦也不会安然无碍，历史上已无数次证明这不变道理。因此不论在任何社会，受尊重的社会贤达，必然有更高的道德要求，克己复礼；不论是英国绅士或中国的士大夫，作为道德、文化先锋，为社会带来正气；有起着带头作用、敢为天下先的正本清源精神。

“一国两制”非“超级地租”保护伞

《经济学人》在2014年的统计，香港的裙带资本主义指数稳居世界第一位，一骑绝尘，大幅领先榜单里次席的俄罗斯。这意味着香港本身已经是靠关係、识人胜于识字的“裙带社会”，代际分配不光没有财富的公正分配，甚至连发展机会的均等，都付之阙如。在这个社会情境下，继续以炫富为乐，若在内地，恐怕早已被有关部门约谈、训话，甚至写下悔过书。“一国两制”并非“超级地租”的保护伞，而是确保两种生活方式的并行不悖，更是要有利于国家发展大局的初心教条。

任何人执意要破坏社会风俗、扼杀“机会平等”、消灭青年的未来盼望，破坏香港200年来“济弱扶倾”、“保赤安良”的精英商贾关怀社会的良好印象，最终天理循环，必然自食其果。香港传媒及大众应当鼓励高贵的精神追求，拒绝及遏止吸引眼球、娱乐八卦杂志的曝光；鼓励香港望族后代承担更多社会责任，立己立人，用好手上的福荫，让香港社会变得更公平、谦逊和友爱。

作者是旅居香港的内地传媒人

