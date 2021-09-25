“佛”与“媛”并列，本身就是一种反讽

来源：澎湃新闻

对近期被广泛讨论的“佛媛”现象，平台方终于亮出了态度。

9月23日，抖音宣布，共处罚利用“佛媛”形象营造人设开展虚假营销行为相关帐号48个，其中永久封禁帐号7个，清理违规视频148条。小红书称，清理违规笔记70篇，封禁账号3个。

有意思的是，如果你搜索“佛媛”，抖音会提示：“做真实的自己，才会被人喜爱。请对虚假人设和借机营销行为说不。”小红书也有类似提醒。就此，“佛媛”获得了一个平台方定性：虚假人设。

严格说来，所有的“人设”都有某种虚假性。不管是抖音还是小红书上，都有各种“生活方式”博主，那些视频中所展示的，并不是真实生活，而是一种“演出”。一个在寺庙红墙下拍照的“佛媛”，换一个场合，可能是一个拘谨的主妇。

“佛媛”引起人们的反感，并不是因为其人设的虚假性，而是那种扭捏作态，和周围的环境非常不协调。但这种怪异，正是佛媛们所追求的效果。如今，视频平台已接近饱和，想在海量的博主中脱颖而出，必需想办法博出位、扯眼球，这才是“佛媛”们所面临的处境。她们从一开始就知道这是虚假的，却也乐于尝试。

“佛媛”这个词本身就充满了矛盾。在汉语中，“佛”文化尽管有各种解释，但是清心寡欲、远离色诱，是最基本的常识。“佛”和“媛”并列，本就是一种反讽。

但那些“佛媛”却并不这样认为。她们用“佛媛”来自称，也会精心去营造这个人设，从服装到道具，都追求那种荒诞性。她们肯定知道，在寺庙里穿着暴露、摆拍炫富，是夸张的，也是不合适的，但却还是这样去做，因为只有这样才有可能造成轰动效果，进而吸引流量、实现商业变现。

“名媛”的字面意思是指“有名的女性”，在传统社会，女性受到压制，一名女性要获得名望，往往需要显赫的家世，有时候还需要才情、容貌，以及在公共场合引起注意的能力。但是，在互联网时代，每个人都有获得“一分钟名人”的机会，这就是注定了“名媛”这个词会被消解的命运。

于是，我们看到“县城名媛”“拼媛媛”这样的词开始流行开来。如果说“县城名媛”消解的是“名媛”的“名门”含义，“拼媛媛”（通过拼团消费到五星级酒店或租豪车拍照）消解的就是“名媛”的个人魅力。在传统社会，女性必须有个性，才能在公共场域立足，而“拼媛媛”甚至都不是个体，而是“组团”。

但是，只有到了“佛媛”出现，“名媛”这个词才彻底死掉。把“佛”和“媛”两个矛盾性的字组合起来，是纯粹的欲望。这里既没有一丝“佛”，也没有一丝“媛”，有的只是对流量的渴望——这样的人设，才是绝对虚假的，没有一丝真实。

从审美和商业上，这样的人设都是站不住脚的，它是一种迷失。如果“佛媛”真想通过人设来带货，就应该具备一些基本的佛教文化知识，选择朴素的审美，对茶道和传统“物文化”有基本了解，才能让受众产生信赖。

目前的“佛媛”，还停留在哗众取宠的阶段，距离她们渴望的通过出名来致富，还有很远的距离。以茶为例，有些“佛媛”会拍摄品茶视频，但她们对茶的了解和宣传，还不如一名茶农可信，这一点从销量上也可以看出来。“佛媛”收获的，还只是眼球，而没有达到眼球效应。

平台提醒“做真实的自己，才会被人喜爱”，看似普通，其实是非常及时和深刻的。这几年，通过视频走红的网红有很多，“人设”也成为一个常用词汇。所谓“人设”，就是创造出一个新的自我，并且努力维持这个自我，实现商业变现。但是，“创造人设”如果走得太远，就会彻底远离真实的自我，变成一种扭曲和异化。

对“佛媛”们来说，“做真实的自己”，意味着要完成从“媛”到人的转变，抛弃那些不合时宜的幻象，不断提升自己，让自己配得上那些光环，才有赚清爽钱的可能。