中国官媒刊文评童装不雅设计：国潮别做歪生意

来源：经济日报

作者：佘颖

江南布衣的童装品牌因为不雅设计引起了人们的愤怒。在国风劲吹的当下，作为国风鼻祖之一，江南布衣偏偏要走“暗黑”歪路，真是可惜。作为一个以“中国风”成名、且主要市场在中国内地的国产品牌，江南布衣不妨多研究点中国文化，多给孩子们讲点中国故事。

给孩子买的国产童装，上面却印着断手断头的诡异图案，以及如“Welcome to hell（欢迎来到地狱）”“let me touch you（让我摸摸你）”等英文，甚至有网友指出有些设计已涉嫌“儿童软色情”。最近，服装品牌江南布衣的童装品牌因为不雅设计引起了人们的愤怒。

目前，江南布衣已经道歉，称为童装产品出现不恰当图案给消费者造成困扰深表歉意，公司已下架所有相关产品，并杜绝此类事件再次发生。然而，同系列的服装依然在电商平台销售，各种令人不适的“暗黑图案”让人怀疑这可能不是一家中国童装店。

现在是个性化消费时代，成人服饰“暗黑”一点，是企业自选的市场定位，消费者如果喜欢，可以视为桀骜不驯、品味另类。但是，类似设计放在童装上显然不妥。儿童正处于“三观”形成时期，国家严厉打击宣扬色情、暴力、迷信等危害未成年人身心健康的内容。而且，小朋友们经常会互相欣赏彼此的衣服，童装元素还是正面阳光为好。

同时，给孩子买衣服的家长不一定都认识英文，莫名其妙地给孩子穿上了有误导性的服装，恐非消费者所愿。这次爆料的网友就表示，涉事服装是老人前年购买的，老人不懂英文，只是觉得版型好看。如果这位家长也不懂英文，让小朋友穿着这些衣服出门，被人指指点点，那可就难堪了。

从名字可知，江南布衣是一家来自江南的中国企业。它于1997年在浙江杭州成立，以仙气飘飘的中国风走红。然而这些年，江南布衣“整容”了——服装模特大部分是外国人、衣服上印的是外国字和有些阴森的图画，让一些网友觉得江南布衣“心理有问题”。

江南是多美的地方啊。古诗都唱：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”还有“三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。”这些江南风物，不是更契合“江南布衣”的气质吗？若是看腻了江南，神州大地还有数不尽的物华天宝、风流人物，洞庭月、黄山松、漓江水、昆仑雪，难道找不出比外国“地狱”更好的设计灵感吗？在国风劲吹的当下，作为国风鼻祖之一，江南布衣偏偏要走“暗黑”歪路，真是可惜。

财报显示，江南布衣2021财年在中国内地的营收占比高达99.3%。作为一个以“中国风”成名、且主要市场在中国内地的国产品牌，江南布衣不妨多研究点中国文化，多给孩子们讲点中国故事。

有必要指出的是，未成年人保护法禁止制作传播含有宣扬色情、暴力、迷信等危害未成年人身心健康的内容，也禁止刊登含有该内容的广告。如果江南布衣涉嫌宣扬暴力乃至“儿童软色情”，市场监管部门应及时督促其下架相关广告和商品。这不是企业自律的问题，这是法律的红线。

