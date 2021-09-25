中国餐饮行业隐性消费调查：啥也没点已消费几十元

来源：法治日报

近日，广东深圳市民王女士向深圳市消费者委员会投诉称，她和朋友在一牛肉火锅店就餐，结账时发现每份餐具被收取了3元钱（人民币，下同）。商家称“餐具本来就是收费的”。而市消委会对此回应称，经营者使用格式条款，应当以显著方式提醒消费者注意与其有重大利害关系的内容，否则格式条款的内容无效。

从餐具费到餐位费，从茶水费到酱料费，《法治日报》记者调查发现，餐饮行业存在各式各样的隐性消费，点餐时店家不主动告知需要收费，结账时却计入账单。北京、天津、浙江、江西等地20多位群众接受记者采访时说，餐饮行业隐性消费由来已久、司空见惯，希望相关部门进行规范、整治。

说起餐饮行业的隐性消费，北京市民李先生仍对去年8月在江苏南京某家餐厅被收取20元餐具费的事耿耿于怀。

“当时餐厅提供了一套碗碟和一条一次性毛巾，我以为是免费的，结账时都没太注意，后来无意间看票据才发现，这两样东西收了我20元钱。”李先生说，这让他感觉“挨宰”了，旅游时的心情都变坏了。

类似的情况不在少数。受访群众告诉记者，餐厅提供的收费餐具价格不等，一件收费两三元的居多，也有一件收费五六元甚至更高的；关键是，很多商家在点餐时根本不告诉或提示顾客餐具是收费的。

当然，餐饮店的隐性消费远不止餐具费这一项。据受访群众反映，他们遇到过各种各样的隐性费用，包括餐位费、纸巾费、茶水费、服务费、酱料费、烤盘费等。“反正几个人一坐下，啥也没点就已经消费十几元、几十元了。”一位受访群众抱怨道。

茶水收费也就罢了，让天津蓟州的周先生不理解的是，有些餐馆里连白开水也要收费。他说，有一次他和朋友去当地一家餐厅吃饭，餐桌上有一壶白开水，他们顺手就倒了喝了，结果结账时发现白开水收费10元，“餐桌上、菜单上并未标注白开水收费，服务员也没有提示”。

来自浙江杭州的江女士告诉记者，她还遇到过隐性强制消费的情况。当地有家火锅店，她去过多次，有一次结账发现蘸料按人头收费，“我不喜欢吃蘸料，那次根本就没用蘸料，但服务员说吃不吃都要收费，这让我很无语，后来再也没去过这家店”。

隐性收费的同时，多位受访者吐槽：不少餐饮店收费的餐具卫生质量堪忧，肉眼可见的不干净，有时候还有一股怪味，顾客不得不自己动手用热水过一遍。

不仅仅是餐饮店，隐性消费在美容美发等行业也较为普遍。公开报道显示，由于收费项目和价格模糊不定，因而时常出现洗头发要收取毛巾费、做护理要收取洗头费、做美容时擅自增加美容项目等收费乱象。

上海大学生小薛在学校附近的一家美发店办理了一张可享消费6折的会员卡，大二暑假她在该美发店做了价值1178元的柔顺护理项目，打折后是706元。当时卡里余额50多元，小薛以为自己只需再补付600多元，不料结账时老板却说必须充值金额比消费原价高才能打折，小薛无奈之下又充值了1500元。

“现在的隐性消费真是太多了，防不胜防。”小薛感叹道。

面对商家的隐性消费套路，消费者们是怎么做的？

受访的20多名群众，大多采取了息事宁人的态度。有的人觉得这也算是行业潜规则，很多店都这么操作，只能认了；更多人觉得为了几元、十几元钱和商家理论、纠缠不值得，提出意见商家不接受就付钱走人；也有少数人与商家较真，或选择向消费者协会等投诉，最终往往都能免除这笔费用。

受访者江女士说，有一次她和朋友去天津一家餐厅吃烤肉，结账时发现商家要收取每人10元的炭烤费，于是和老板理论了起来。“老板辩解说其他餐厅都收20元，他们收的不多。我说收费就应当提前告知。老板看我据理力争，就没收这钱。”

来自江西抚州的曹女士告诉记者，之前一直以为收餐位费很正常，直到有一次和男朋友出去吃饭，他拿着账单直接和服务员说，你事先没有告知我要收取餐位费，这是违规行为，你要收费我就向有关部门投诉。老板一听，立刻把餐位费免了。“虽然只是4块钱，但让我感觉到懂法太重要了。”她说。

还有受访者提醒说，有些商家为了防止顾客留下其违规收费的证据，还会暗自篡改收费的项目名称，比如将餐位费改为服务费、茶水费等，企图在顾客不注意时蒙混过关。

面对隐性消费，为何只有少数人会站出来维权？对此，有观点认为，深层次原因是消费者权益保护法实施条例对这方面的规定不明确，实操性不强，对餐饮等行业的制度规范应该有更加细致的条款，而不是等消费者就餐时自己去发现问题，然后和商家据理力争。