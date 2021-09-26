网恋遭遇“杀猪盘”，投资前请先冷静

来源：法治日报

身价上千万、阳光帅气又柔情似蜜，这样一位“高富帅”，让婚姻失意的仲女士渐生好感并坠入爱河。然而谁也没想到，这一切都是骗局。近日，江苏省连云港市赣榆区人民检察院依法对两名涉嫌“杀猪盘”式跨国电信网络诈骗案件嫌疑人提起公诉。

2021年1月，仲女士在网上结识了梁飞，两人互加微信后逐渐加深了解。“他说自己在上海搞工程，身价千万，平时喜欢健身和旅游……”在仲女士看来，梁飞不仅帅气多金还对自己关爱有加，正是自己想要的另一半。

在确定恋爱关系后，梁飞向仲女士推荐了一款据说是国家重点扶植的投资平台——“中国石油”项目，梁飞告诉仲女士自己通过该平台投资赚了很多钱，想跟她一起赚钱。在梁飞的耐心指导下，仲女士在该平台完成了首次充值，之后又被梁飞以缴纳个人所得税、开通大额支付通道、解除关联绑定等理由陆续充值了104万元。

就在陆续充值后，仲女士明显感觉到梁飞的冷落，说好的提现利润也没有兑现，投资的钱更是石沉大海。仲女士如梦初醒，这才意识到自己遭遇了诈骗，可这也让本就有家庭的仲女士犯起了难，被自己“男友”诈骗，这种事情如何面对自己的丈夫和孩子。左思右想之后，仲女士最终还是选择报警。

经警方侦查，梁飞的真实身份是连云港市赣榆区的徐某，此前一直赋闲在家，平日里靠着打点零工勉强度日。2020年，徐某在网上寻找致富门路时发现一则“欢迎来到缅北，这里有你想要的一切”的广告，有着海外务工经历的徐某决定去缅甸碰碰运气。

2020年6月底，徐某乘飞机抵达云南沧源县，通过之前联系的“蛇头”，徐某下了飞机就被安排坐上一辆小巴车，当车开到边境地区，所有人员被安排走山路，徐某才恍然大悟，所谓的“出国”实则为偷渡，而他也在一步步走进缅北“杀猪盘”诈骗集团的犯罪中心。

同年7月，徐某来到位于缅甸勐波地区的“龙腾公司”工作，其工作核心就是和“客户谈恋爱”。公司不仅没收了徐某的身份证，还规定：不干满半年、业绩不达标不得离开，否则将支付8万元违约金，其间若有人想逃跑，生命安全概不负责。

面对门口荷枪实弹的警卫，徐某只得接受培训，在一段时间后，通过“公司”配发的手机，他在某社交App上以梁飞身份开始实施诈骗。对仲女士成功“杀猪”，让徐某获得了高额报酬。

“工作”之余，徐某在“公司”遇到了老乡王某，两人互相“交流”经验，并以梁飞、魏高飞等身份，以同样的手段相继诈骗多名女性，涉案金额达百余万元。但两人心里知道，“杀猪盘”诈骗是犯罪行为，尤其对国家严厉打击缅北诈骗行为有所耳闻，于是两人选择在达成“公司业绩目标”后退出诈骗集团，于2021年4月返回国内向公安机关投案自首，归案以后徐某、王某均如实供述了犯罪事实。

2021年4月25日，连云港市公安局赣榆分局以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人徐某、王某立案侦查，赣榆区检察院第一时间介入该案，及时与公安机关沟通，梳理案件电子数据、银行转账记录等现有证据，针对犯罪嫌疑人以虚构“梁飞、魏高飞”身份实施诈骗的行为，引导公安机关根据“假名”在电诈平台中缜密筛查，细致比对被害人报案情况和身份信息，最终找到一名公安机关尚未掌握的外地被害人。

赣榆区检察院于2021年6月1日以诈骗罪对犯罪嫌疑人依法逮捕。在审查起诉环节，赣榆区检察院围绕犯罪集团特征、团伙层级开展取证，召开专题会议，系统分析案情，推进办案，根据犯罪嫌疑人供述、电子勘验数据、聊天记录等客观证据，分析犯罪组织层级、犯罪构成和犯罪模式，最终认定案件性质为“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪案件。

办案过程中，承办检察官结合犯罪嫌疑人的认罪态度，对徐某、王某的自首行为予以认定。在承办检察官耐心的释法说理下，犯罪嫌疑人均表示愿意退赔被害人损失，最终在辩护人和值班律师的见证之下，均自愿签署认罪认罚具结书。2021年8月12日，赣榆区检察院对徐某、王某以诈骗罪向赣榆区人民法院提起公诉，目前该案正在审理中。

检察官表示，“杀猪盘”式诈骗犯罪团伙成员主要通过在社交软件上伪造光鲜亮丽的身份，以离异、婚姻出现问题、大龄未婚女性作为首选目标，通过谈恋爱、发展情人关系骗取被害人信任后，向被害人提及自己有一个好项目或内幕消息等，引诱被害人投资，甚至不惜让被害人借债、贷款、卖车卖房来实现投资获利，以此骗取巨额财产。此类被害人往往因为隐私和家庭因素不会选择报案，犯罪团伙正是抓住了被害人的心理才增加了犯罪的成功率和隐蔽性。

“杀猪盘”式诈骗是典型的“养成类诈骗”，目的在于放长线钓大鱼。对此，检察机关提醒广大网友，在网络社交软件交友，遇到所谓“高富帅”“白富美”提出加微信的请求，请谨慎添加，切记不要盲目转账，对涉及投资理财、金融管理和赌博类信息一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗，必要时请及时报警。广大网友要谨慎，网络交友遇到的不一定都是甜甜的爱情，网络另一端等待你的很可能是早已“磨刀霍霍向猪羊”的诈骗分子。

