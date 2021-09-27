去除“流量崇拜”才有中年演员好故事

来源：新京报

作者：从易

9月26日的北京国际电影节评委见面会上，评委之一、演员陈坤呼吁：“请给我们年纪大的男演员多点机会吧，请多写些好的角色给我们这些演员去演戏吧。”由此引发网友的广泛讨论。

这不免让人想起2019年第13届FIRST青年电影展颁奖典礼上，海清呼吁给中年女演员多一些机会。

无论中年男演员还是中年女演员，他们共同面对的一大困境是，中年人的故事稀缺，优秀中年角色更加稀缺。而其背后，则是影视剧市场一味“流量崇拜”的结果。

在流量经济与天价片酬时代，大多数中年演员只有两个选择：要么演“小鲜肉”“流量小花”的爸爸妈妈；要么“装嫩”，不断向“少男感”“少女感”靠拢。

在追捧流量“鼎盛时期”，影视主角和故事常常是以年轻顶流为核心，俗称“小鲜肉”。有流量就意味着有点击率、收视率和票房，就意味着能“来钱”。也因此，“流量+IP”盛极一时。流量是年轻的，与他们搭档的主角自然也要求是年轻的。

在这种“年轻崇拜”、“流量崇拜”的背景下，留给中年人的故事自然相当有限。

这两三年来，随着天价片酬之风被遏制以及“流量+IP”纷纷扑街，“流量至上”的标准也被深刻检讨，而影视剧中的“叔圈的崛起”正成为重要的现象。 以近段时间的热播剧为例，《扫黑风暴》里，孙红雷、刘奕君闪闪发光；《乔家的故事》里，刘钧、刘琳大获好评；《长津湖》里吴京、胡军、朱亚文、段奕宏等人共挑大梁……

这也从侧面说明了：并非中年人的故事不受市场欢迎，而在于，市场上关于中年人的好故事太少了，大一点的制作都往春节档、国庆档这样的档期扎堆。这才是中年男女演员的共同困境：缺乏能够呈现出中年人状态、思维、心绪、生命体验的好角色。

实际上，中年，看似是一个尴尬的年龄阶段，但较之年轻人，其生命体验也更为丰沛，注定有很多故事可讲；一个复杂、多面、立体、有多维度解读空间的中年人故事，也注定会更加打动人心。

尤其是，在粉圈种种劣迹，早已让“流量”一词带有了贬义的情况下。有“流量”的地方，就有粉丝，有粉丝的地方，就有“控评”。这无疑干扰了一部影视剧真实的市场评价。更有甚者，某些“顶流”倚仗粉丝数量，直接干扰影视剧制作过程，镜头的多少、番位如何……被忽视的反而是作品本身。

今天的观众，审美水平与认知深度都在不断提升，他们不会错过真正的好故事，影视剧的“审美”也需要从“流量崇拜”的泥淖中尽快走出来。