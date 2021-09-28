为何“银发族”沉迷刷手机？

来源：新华每日电讯

“起床第一件事就是摸向枕边的手机”“不玩手机比少吃顿饭还难受”“经常等黑灯再躲被窝里刷视频、看小说”“每天在App上打卡领金币、兑换小礼品”……这些曾贴在“网瘾少年”身上的标签，如今已经成为很多“银发族”的真实写照。

第七次全国人口普查显示，我国60岁及以上人口超过2.6亿，人口老龄化程度进一步加深。与之相伴的，是智能手机和互联网的加速渗透，越来越多老年人“触网”后深陷其中，成为“银发低头族”。

“银发低头族”激增

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，其中60岁以上网民占比达12.2%，约1.2亿人。“银发低头族”比例不断上升。

过度依赖自媒体和网络群组，刷手机昼夜颠倒、“茶饭不思”，已经成了不少老年人的日常生活状态。艾媒研究院发布的《2021年中老年群体触网行为研究报告》显示，51%的中老年日均上网时长超过4小时。

64岁的韩桂梅因下肢瘫痪在天津市西青区龙福宫老人院生活了8年，今年妇女节她新换了第3个智能手机。“早上起来先摸手机，半夜醒来得玩会儿手机才能睡着，手机一会儿不看就心慌。”韩桂梅说，她一天有五六个小时都在手机上“泡”着。

社交软件、购物软件、支付软件……新华每日电讯记者看到，年轻人手机中常见的App在韩桂梅的手机里一应俱全。“我可离不开手机了。在老人院吃的一日三餐，参与的活动，我都会在微信上分享给女儿。我们还每天通视频电话，让孩子知道我在老人院过得好。”

韩桂梅边说着，边打开了一款购物软件。“瞧，这是我前几天刚给外孙买的新书包，点点手机，啥都能办！”

近段时间，韩桂梅的“新宠”是一款阅读软件，纷繁的小说种类为她打开了“新世界”的大门。

“像追电视剧一样上瘾，总想知道主人公的后续发展，读得累了缓缓神，隔一会儿又想拿起来读。”韩桂梅说，有了智能手机，她晚上也不舍得睡。“我本来觉就短，半夜醒来在被窝里再看上半小时，眼睛困了，握着手机就能睡着。”

像韩桂梅一样，很多老年人把读网络小说当消遣方式，从中找到了精神寄托，“感觉一天很快就过去了”。

家住天津市西青区的杨恩平今年76岁，疫情期间才“触网”的她很快被猎奇有趣的短视频吸引。杨恩平的老伴介绍，她平均每天能看6到8小时手机，有时会看到凌晨两三点钟，“第二天赖床到10点多钟是常事，早饭不吃不说，午饭都不想做，和现在的网瘾少年没什么两样。”

更有不少老年人因沉迷网络差点酿成大祸。“有时候做着饭，一看手机就不管不顾，把锅忘了。”63岁的李兰喜说，“想想确实后怕，但总不长记性。”

记者调查发现，很多老年人每天要定期“打卡”某些App，通过“种树”“砍一刀”“刷视频”等方式“领金币”，兑换金钱。

70岁的天津市民李华宝每天通过阅读资讯类App领取金币，71岁的张爱兰则通过刷视频“图点小利”。每次能领几分，多的时候有一两角，金币达到一定数量后能提现，一个月累积下来能赚十几元，都提现到微信钱包中。

天津市河东区松风东里社区居委会党支部书记李如虎说，社区60岁以上常住人口有1800多人，占整个社区常住人口的1/3。

疫情期间，因有使用健康码的需求，很多老年人换上了智能手机，他们对智能手机处于好奇阶段，对各种新功能想“尝尝鲜”。比如有的老人听说在网上购买某些物品便宜，经常找社区工作者帮着“砍一刀”。

2020年11月，移动内容平台趣头条联合澎湃新闻发布的《2020老年人互联网生活报告》显示，中老年人相比于年轻人对网络互动激励更敏感和偏爱。60岁以上老年人日均领取某App的2732枚金币，而20岁-40岁用户对金币的反应较弱，仅领取2023枚。

不少老人说，为了“图小利”，看广告比看内容还要多，占用大量时间和精力。石家庄鹿泉区的张大爷平时爱好书法，刷手机被一条可以帮忙推广书法作品的短视频吸引，准备给对方汇款1万元，在民警帮助下才发现上当。

“网瘾老人”普遍有“三感”

为何“网瘾老人”越来越多？记者调研了解到，他们普遍具有“孤独感”和“脱节感”，热衷在网络中寻求虚拟“归属感”。

缺少陪伴和关爱，越刷越多“孤独感”。南开大学人口与发展研究所教授原新说，社会人口结构逐渐发生变迁，家庭规模小型化、家庭类型疏远化、家庭成员离散化等特点凸显，“银发族”独居、空巢等现象更易、更早发生。还有一些老人为照顾下一代，随子女搬迁至陌生大都市，脱离了熟悉的生活环境，内心的孤独感更加强烈。客观上，老年人与社会、与子女面对面沟通的机会减少，“手机为老年人搭建了一个虚拟的生活空间，供他们表达自我、抒发情感，缓解精神的空缺，‘银发族’不知不觉中形成了对手机的依赖。”原新说。

《2020老年人互联网生活报告》显示，一些老年群体在手机网络上呈现“极致孤独”的状态，几乎全天候生活在网络中。杨恩平的孙女告诉记者，奶奶在家里安装了无线网络，就是为了留住吃完饭就走的孩子们，但孩子们留下的时间长了，刷手机的时间多了，面对面交流少了。

韩桂梅说，有了智能手机后，“与女儿线上联系更加频繁，但她来老人院看望自己的次数却变少了”。

存在焦虑和不安，深陷社会“脱节感”。石家庄市老年大学校长徐滨说，“银发族”退休后，承担的社会功能发生转变，会出现不同程度的边缘化和疏远感，滋生焦虑与不安心理。还有一些老人为了照顾孙子一代，离开熟悉环境搬迁至陌生城市，心中的“脱节感”更加强烈。

南开大学社会工作与社会政策系教授关信平认为，为了克服同社会脱节的忧虑，“银发族”对于跟上时代步伐和融入子女生活的期盼强烈，而智能手机和虚拟网络成为他们重新社会化，维系情感和开展社交的重要工具。

数据似比人温暖，带来虚拟“归属感”。天津市西青区老年大学教师方恩亮说，一些人对老年生活缺少规划，对很多事情不感兴趣。而手机应用基于大数据进行个性化推荐，源源不断地推送符合老年人兴趣的内容，给他们带来温暖感和存在感。渴望在手机中“尝鲜”的老年人就会与手机“共存”，将日常生活嵌入进虚拟网络空间之中。

67岁的天津市民李鹤君是一位音乐爱好者，经常通过短视频平台分享自己的生活。“我在短视频平台发布的作品点赞和评论都上千，面对大家的喜爱，我压力很大，要对每个留言都予以回复，担心让喜爱我的人失望，但长此以往，付出的时间和精力都是巨大的。”

一些老年自媒体创作者普遍表示，现实生活的空虚和脱节能够在网络中找到填补，网络群组和自媒体平台成为生活中重要的归属地。

资本助推“低头”

随着我国人口老龄化程度进一步加深，满足“银发族”的线下高质量文娱服务供给仍存较大缺口，而内容丰富的“互联网+老年人经济”正逐步成为“朝阳产业”，引得资本争相布局，进一步吸引“银发族”深陷“网络旋涡”。

网上买药、外卖、网购……越来越多的老人在移动互联网的影响下开始尝试新的购物方式，各类“银发经济”的新业态不断催生。京东大数据研究院发布的《当Z世代遇到银发族》消费报告显示，2020年受疫情影响，“银发族”用户的网购频率提升，网购习惯逐渐形成。

老年人“触网”为市场注入了新消费动力的同时，更加速吸引资本围猎，不断推出各类生活类App或小程序，并进一步通过大数据“画像”，深挖“银发用户”的习惯、特点，精准推送其喜闻乐见的信息，转化“老用户”，创造“新流量”。

据艾媒咨询发布的《2021中国银发经济行业调研报告》预测，今年我国“银发经济”市场规模将增长至5.9万亿元。

由于老年人网络保护机制相对欠缺，导致这一群体“低头”容易“抬头”难。当前，涉老人互联网内容存在一些乱象，很多“银发族”网龄较短，缺乏筛选和辨识有效信息的能力，极易陷入“标题党”“养生保健党”等虚假信息所构建的网络信息场，进而被诱导充值、购买理财产品、保健产品，导致网络维权困难。

石家庄市民张媛称，自己的母亲目前沉迷网络的养生文章。老人肺部有结节，应去医院检查治疗，然而母亲却很固执，只跟着网络上的养生帖进行所谓的“食疗”。

天津广播电视大学西青分校(西青开放大学)教师梁胜男说，很少有手机App实行老人网络防沉迷机制，如针对老年人设置观看提示和关闭功能，提示其甄别虚假信息，合理引导其注重身心健康等。