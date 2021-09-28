被罚下蹲致残，谁给了“学姐”体罚的权力？

来源：新京报

作者：熊丙奇

据报道，今年14岁的四川泸州市合江县先市职业高级中学初三女生李雪（化名），2020年6月10日晚在学校因被查出带零食进寝室，被“楼长”学姐惩罚做了150个下蹲。因此前脚踝就受过伤，“当时几乎康复”，但下蹲之后，李雪身体留下终身残疾——脚关节骨折损伤，被鉴定为至少10级伤残。

此事涉及两个基本问题：学生干部有惩戒其他学生的权力吗？为何一些学校，会采用学生干部“严管”其他同学的方式，来加强管理？

教育部2020年发布的《中小学教育惩戒规则（试行）》规定，“本规则所称教育惩戒，是指学校、教师基于教育目的，对违规违纪学生进行管理、训导或者以规定方式予以矫治，促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为。”

很显然，实施教育惩戒的主体是学校、教师。学生干部没有教育惩戒其他学生的权力。更何况，对于何为违纪违规，未成年学生并不能作出清晰、准确的判断。

为此，需要追问这所学校是否“赋予”学生干部教育惩戒权。如果学校明确“赋权”，造成严重后果，要追究校方的全部责任；而如果学生自己滥用“学生干部职权”进行惩戒，那要追究涉事学生的责任。而根据报道，有在场学生提及，生活教师并没有制止，此种说法如果属实，学校也要承担管理责任和赔偿责任。

退一步说，学生干部教育惩戒学生，即便没有体罚并造成伤害后果，学校也要搞清楚学生干部的职责是什么，不能胡乱“授权”。

而这起事件中，罚学生下蹲150次，是涉嫌体罚的。更何况，被罚学生当时就有伤在身，执意处罚，缺少了最基本的情义与关怀。

也要看到学生干部“管”“罚”学生背后，实则是学校“重管不重教”的错误思维。学校只是为了“管”学生不出事，而不是教育、提升学生，让学生重新认识自我，实现个人价值。

作者是教育学者