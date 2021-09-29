中国要减少“非医学需要”堕胎 是喜是忧？

来源：德国之声中文网

据中国政府网9月27日的消息，国务院发布的《中国妇女发展纲要》中提到，要“提高妇女生殖健康水平，减少非医学需要的人工流产”。

这一表述在社交媒体上引起了关注和讨论。有人气愤，认为这是限制女性的堕胎权，让“女性的身体成了工具”；“嫌人多时候搞计划生育，觉得人少时候慢慢控制你让你生。”

“怀上了———打不掉，结婚了———离不掉，这一套组合拳下来，结婚率可不得哐哐往下掉啊，哪个人才想出来的？”“非医学需要”，你干脆说意外怀孕禁止流产好了。”

也有人反驳指出这样的反应是断章取义，夸大其词，因为文件中并没有提到“禁止”。但即便是“减少”，也让一些人担心：“有性生活的就请万分小心，这政策在纸上是一句话，实际到了医院会作什么妖谁都不知道。”

纲要没有具体说明政府将如何致力于减少堕胎，也没有表示会限制堕胎，同时承诺“保障妇女享有避孕节育知情自主选择权。落实基本避孕服务项目，加强产后和流产后避孕节育服务，提高服务可及性，预防非意愿妊娠。”

“这都不是新政策。但以前人们不注意，”北京女权组织为平妇女权益机构的创始人冯媛对《纽约时报》说，“反映了人们在新的生育压力下，看政策的心态不一样了。”

在中国实施严格的计划生育的年代里，无数女性被迫承受强制堕胎和节育。在人口老龄化、生育率持续下降及其带来的问题日益凸显的情况下，政府2015年放宽生育“二胎”；今年5月又宣布一对夫妻可生育三个子女，并推出与之配套的福利措施。

生育政策从“尽量少生”快速转变到“鼓励多生”。但这并没有改变民众低迷的生育意愿。与此同时，中国女性堕胎的比例很高。中国国家卫健委的数字显示，2014年到2018年间，全国每年的人工流产数量为970万例，尽管期间当局放宽了限制允许生二胎，仍比2009年到2013年间增加了51%。

《南方都市报》2020年1月的一篇报道称，中国每年有统计的堕胎数量达到全球的六分之一，而实际数量可能更高。专家认为，避孕措施和避孕知识不足所导致的意外怀孕仍然是中国人工流产的最主要原因。

按照新的《妇女发展纲要》规划，要“增强男女两性性道德、性健康、性安全意识，倡导共担避孕责任”；“倡导夫妻在家务劳动中分工配合，共同承担照料陪伴子女老人、教育子女、料理家务等家庭责任，缩小两性家务劳动时间差距”。

冯媛对报告中某些改善女性权益的内容表示欢迎，比如承诺打击工作场所的性别歧视，改善女性受教育的机会，以及促进男女分担家务。不过她承认，官方的言论与现实之间存在巨大差距。