从“蝴蝶骨”到“白幼瘦” 莫让“唯颜值”虚空生命

来源：半月谈

作者：侯大明、贾雨田

如今，在提升颜值的历程上，一些青年朋友不可谓不“拼”。从“小腿神经阻断术”到“精灵耳朵”，从美妆护肤保养到医美减肥整形，颜值经济在旺盛的市场需求下越发火热。更有人因不科学、不卫生的手术而毁容甚至失去宝贵生命。洗刷“颜值焦虑”的代价何其沉重。

“唯颜值”心态趋多，离不开利益相关方的推波助澜。为了俘获眼球，激发消费欲望，不少医美、美妆商家借助自媒体渠道，以夸张吸睛的话语，传播诸如“靠脸的时代不能在起跑线落后”等焦虑情绪，借以牟取暴利。

与此同时，大众文化产品的整体风气也给社会心态带来潜移默化的影响。互联网时代“流量为王”，精神文化产品追求“快消费”。在摸索营利“新公式”的过程中，文化产品生产者发现，从影视、音乐，到文学、体育，靠脸吸睛日渐成为俘获流量的法宝。

“爱美之心人皆有之”，保持干净整洁、健康向上的形象是追求美好生活的表现。不论是对自然、艺术、外貌等客观美的向往，还是对内在的精神美的需求，美好的事物总能成为不断鞭策人们努力奋进的原动力。通过积极健康、科学合理的方式管理好自己的外貌、身材，有利于促使个人在自律自强中提升自我。我们在赞美和鼓励内在美的同时，不应片面地把追求外在美当作浮躁、肤浅的行为。

然而，颜值绝非衡量个人素质的首要标准，更非唯一标准。“唯颜值”遭到诟病，问题就出在一个“唯”字上。从“蝴蝶骨”到“白幼瘦”，当前，“唯颜值”思维越发走上以牺牲身体健康为代价的歪路，不仅戕害个人身体，更背离了健康向上的文明风尚。

在病态追求“唯颜值”的内卷氛围下，普通容貌在一些人眼中竟然也成了“罪过”，甚至是只要“没颜值”就会被“一票否决”，只要“高颜值”就能“一路绿灯”。“三观跟着五官走”“颜值即正义”等偏执言论带来庸俗浮躁、虚荣片面等诸多不良社会风气。

从古至今，“内在美重于外在美”，都是颠扑不破的公道哲理。在漫长的时间尺度上，那些质朴却宝贵的内在精神品质始终更为全社会所珍视。破解“唯颜值”观念的“魔咒”，营造正向的价值氛围，值得全社会通力协作。

一要充分发挥主流媒体和文化产业的正面引导作用。坚守行业操守，不刻意炒作、不过分渲染“高颜值”风气，及时揭批“颜值即正义”等低俗价值观，对于社交网络上不健康甚至戕害生命的“美容”“塑形”内容要严厉打击限制，遏制病态审美观扩散。

二要强化对医美、美妆等产业的监管。对于打着“变美”旗号，实际上却在收割年轻人健康的违法机构予以打击。规范市场宣传行为，还原服务真实性，遏制“颜值焦虑”。

三要通过选树先进模范、加大褒扬力度，营造正确审美观。不可否认的是，在一些网络平台中，“高颜值者”确实更容易“吸睛”。这给人以“颜值重于内在”的错误导向。针对此，要充分利用主渠道优势，让品德高尚、作风优良、有才华、有涵养、有担当的人走到聚光灯下，走到舞台中央，成为时代榜样。

容颜易逝，才华常青。无数事实证明，要想成为更加优秀的自己，只有通过不断历练、学习来充盈自己的内心世界。所谓“胸中日月常新美”，让我们一同努力，在更高的精神追求中塑造更卓越的自己。