南宁一公司声称发电技术突破能量守恒 科技局：挑战科学规律

来源：澎湃新闻

“该技术不需要任何外力、不受任何外界干扰，只利用自身储存电源起动，就源源不断地发电和输送电。”

近日，广西南宁隆生达发电力科技有限公司(简称“隆生达发”)声称研发出一款“突破能量守恒定律”的电机组，引发争议。该公司官网称，这一技术名为“一种电容补偿式自循环发电系统”，“改变传统的发电方式，通过电子杠杆和机械杠杆的原理，达到无功补偿自循环发电的效果”，是国内外首创，目前已获得国家专利。

不过，澎湃新闻查询获悉，该发电系统的专利申请实际上尚在审查阶段，企业涉嫌虚假宣传。其声称“突破能量守恒定律”有违科学规律，也引起当地科技部门注意。

9月29日，南宁市科学技术局高新技术科一位工作人员告诉澎湃新闻，该科室工作人员昨晚已关注到该公司的相关情况，今天早上，科室工作人员已经在找这家公司了解具体情况。这家公司号称的技术挑战了大家普遍认识的客观科学规律，“我们对这项技术也比较敏感，已经在派工作人员去了解情况了。”

澎湃新闻在国家知识产权局检索发现，“一种电容补偿式自循环发电系统”于2018年8月申请，申请人为叶占广，即隆生达发公司法定代表人。该发明目前处于“实质审查的生效”状态。前述公司官网提及的专利号实为该发明的申请号。

同日，南宁市市场监督管理局一名工作人员告诉澎湃新闻，前述企业宣传自己获得国家专利的情况可能涉及虚假宣传。

澎湃新闻注意到，该公司还号称是“国家新能源、高科技企业”。

对此，9月29日，南宁市市场监督管理局一名工作人员告诉澎湃新闻，国字号高科技企业的宣传是不允许随便使用的。技术方面的认证由专业部门进行认定，具体情况需向科技局了解。

南宁市科学技术局前述工作人员表示，该公司号称的“国家新能源、高科技企业”是一个泛指的概念，并不是专有名词，而高新技术企业必须经过国家认证，有严格的审核程序。

同日，澎湃新闻多次致电隆生达发公司网站上李经理的电话，截至发稿暂未接通。

天眼查信息显示，广西南宁隆生达发电力科技有限公司成立于2018年11月，法定代表人为叶占广。