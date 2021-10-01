“艺人风险调查”火了：一个月接单量等于过去三年总和

来源：北京青年报

从8月下旬开始，管理部门从强化综艺节目管理、强化榜单产品管理、强化粉丝消费管理、强化粉丝互动管理、强化明星经纪管理、强化明星自我约束、打击违法违规行为、限制未成年人非理性追星等八个方面对文娱领域开展了综合治理。一个月过去了，文娱领域有了哪些新变化呢？

近期，不少昔日风光的明星或因违反法律或因失德失范而彻底“退圈”“除名”，相关监管部门对其作品、商业代言同样采取“零容忍”的严厉态度，下架、停机、撤档声不断。

几乎一夜之间，“艺人风险调查”热了起来：一方面，制片方、播出平台、广告主纷纷自发开展前期“风险调查”，“土办法”五花八门；另一方面，艾漫数据公司8月17日正式推出“艺人风险尽调”业务量猛增，截至北京青年报记者发稿时，该公司已完成超过100人次的尽调——不到一个月的接单量相当于过去三年的总和。作为一家专门针对娱乐产业提供大数据服务的公司，艾漫数据创始人曹永寿对客户变化最大的感受是：“以往大家只看商业价值和粉丝，现在第一看风险。”

曾经

市场对明星狂热追捧 风险被漠视

不久前，某公司拍摄过半的电视剧主演突然“爆雷”，其相关作品全部下架，电视剧被迫停机。但北青报记者了解到，该公司的公关部门已受命着手自行开展艺人风险评估工作，老板要求对包括现有作品和进入接洽名单的所有演员都进行风险评级。评估纬度大致围绕已发生的明星负面事件及其影响程度进行设计，分为1至4级，评级在2级及以下将不予采用。

与这种“土作坊”式的自发保护行为相比，在艾漫数据公司的业务中，“风险尽调”早已是很成熟的业务。曹永寿说，公司在2016年就有风险业务模块，“但那时大家都被狂热的市场推动，明星一火，签约蜂拥而至，根本不查风险”。

进入娱乐行业前，曹永寿曾是尼尔森中国区总监，“数据标签”为他观察娱乐圈提供了与众不同的视角。他却强调，作为一个数据公司，风控意识永远是排第一位的，这是最基本的行业规范！当年吴亦凡事件首次曝光后，艾漫公司即在其商业价值分析报告中提示了风险，但大部分广告主认为这只是年轻人道德上的瑕疵，并且可以通过公关“洗白”。事实表明，很多广告主在此栽了跟头。

如今

触犯法律等情况的艺人将被“清零”

近年来不断有剧组和广告商因明星出事受“牵连”并遭受无可挽回的损失，但大部分人始终认为艺人风险是无法预判的。那么，科学的数据统计模块如何来破解这道难题呢？

曹永寿介绍，艾漫数据公司的“艺人风险尽调”总共定义了四个层级风险。首先是政治风险，主要包括政治不当、损害国家利益与民族感情的言论行为。第二是法律风险，无论中国籍还是外籍，不能有触犯现有法律的行为是底线。一旦有人出现上述两类风险将立刻被清零——即从数据库艺人名单里除名。按照对劣迹艺人零容忍的原则，不会再提供任何推荐机会。第三是道德风险，包括是否存在婚外情、私生活混乱等。第四是商业风险，考察艺人有没有跟合作伙伴耍大牌、片场不配合等行为。除此之外，最新还加入了线下调查，包括走访艺人以往合作过的影视剧组、广告主收集相关评价、搜集个人私生活中未经报道的疑点等。

与此同时，曹永寿强调，“尽调”是把视野之外的事情排查出来，尽管没有人可以做到百分之百无死角，但蛛丝马迹还是可以帮助委托方降低风险。让这份“尽调”发挥最大价值，就是在合同条款上明确告诉合作艺人不许犯这些错误，而不是等到事情发生后才来懊悔、抱怨“我哪知道私生活的事情”。如果明明知道该艺人存在风险，制片方还是睁一只眼闭一只眼用他，那吃亏了也只能说是活该。

未来

“风险尽调”可警醒艺人洁身自好

随着业内越来越重视，“风险尽调”可以起到反向警醒作用，时刻提醒艺人要洁身自好。

曹永寿建议，对待“尽调”报告一定要从小事着眼，从道德、商业风险看起。“这两个纬度的风险不一定是致命的，但往往会导致前面的政治和法律两种致命风险。就像癌症往往先是身体出现异常，提醒我们注意，否则等到癌症晚期就再也无法挽回。”

不过，北青报记者在采访中也了解到，虽然业内的风险意识明显加强了，但当下受到影响的一些剧组或者正在筹备的制片方，在斩断风险方面还不够果断，特别是对一些流量演员的使用，还在采取暂缓拍摄的观望态度。至于将提示的风险写进演员合同条款加以约束，不少制作人表示实际操作难度很大。显然，治理艺人政治素养不高、法律意识淡薄、道德观念滑坡、违法失德言行等问题，还将是一场长期的博弈。