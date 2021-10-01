偶像养成凉了潮流竞技热了 专家：未来综艺发展趋势

来源：北京青年报

“清朗行动”之后，靠“饭圈经济”支撑的偶像养成类节目已成往事，这一节目留下的市场空缺也将被同样以年轻观众为受众的其他节目所填补。

以年轻人情感交往为切入点的《90婚介所》《心动的信号》、潮流竞技类综艺《这！就是街舞》《这！就是灌篮》，以及音乐舞蹈类综艺节目《我的音乐你听吗》《舞蹈生》《明日原创计划》等，这些节目的声势或许无法同偶像养成类节目相比，却代表着国产综艺新的发展方向，更加垂直、更加专业、更加贴近现实。

这其中，潮流竞技类综艺或许是近年来发展势头最好的节目类型——从口碑上，这类节目在豆瓣的评分普遍较高，且参与评分的网友人数众多，属于“德艺双馨”类型；从表现形式上，这类节目中体育+健身、文艺+综艺赋能的设定也更能契合年轻人的需求。此外，这类节目出圈对于背后行业的发展也有越来越强烈的推进作用。

《这！就是街舞》《这！就是灌篮》《“拳”力以赴的我们》由优酷视频网站出品上线。优酷T-Plus工作室负责人、潮流竞技综艺项目负责人刘栋介绍，“《街舞》《灌篮》均为豆瓣高分综艺，平均开分9+。”刘栋说，“三档节目18-34岁男女用户占所有用户比例均在60%-70%之间，而且话题讨论度高，三档节目上线至今全网热搜数均破百。”

对于潮流竞技类综艺趋热，中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长、研究员冷凇认为，潮流竞技综艺是一个重要的赛道，体育+健身、文艺+综艺赋能，引领了未来的综艺发展趋势。综艺在未来一定是交流互鉴的，一定是跨界影响的，一定是国际传播的，一定是与美好生活息息相关的。“潮流竞技类综艺看似是垂类内容，但前景广阔，而且充满正能量。”

既是垂直类综艺，在展现形式上自然更偏重于行业的专业性，那该如何平衡专业性和娱乐性之间的关系？《这！就是灌篮》《“拳”力以赴的我们》总制片人彭正园介绍，要在垂类里面找综艺，而不是把综艺和垂类平衡化。无论嘉宾还是综艺设计，都要为专业作辅助，才能在最大程度体现竞技的真实之美。

潮流竞技综艺节目的热播，不仅吸引用户关注，而且帮助更多年轻人实现梦想。《这！就是街舞》播出4季来，成功将小众运动推广成为风靡全国的潮流运动，培训机构如雨后春笋般破土而出。据不完全统计，截至《街舞3》结束，全国培训机构较播出前增加300%。2021年，《这！就是街舞》第三季总冠军杨凯出任四川省霹雳舞代表队总教练参加全运会。《这！就是灌篮》前三季已有33名球员被国内顶级篮球赛事CBA球队选中，进入职业赛场。调查还显示，看完《这！就是街舞》《这！就是灌篮》《“拳”力以赴的我们》后，有超过30%的人想去参与运动、去现场观看比赛。

刘栋透露，优酷未来还会继续深耕潮流竞技综艺赛道，正在筹划两档新节目，分别是围绕冬奥会的冰雪节目以及服务极限运动用户的“酷玩大会”；腾讯视频也将在年底推出展现电竞职业生态的《你我皆王者》。

