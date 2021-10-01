中国奥委会：坚决杜绝“饭圈”乱象向体育领域蔓延

来源：中国新闻网

中国奥委会30日在官网发布声明称，中国奥委会坚决拥护中央“清朗?‘饭圈’乱象整治”专项行动，号召中国体育健儿不参与组织明星后援会，不发起或参与各类话题，坚决杜绝“饭圈”乱象向体育领域蔓延，坚决反对利用“饭圈”从事营利活动。

声明称，近日，个别粉丝出于对国家队运动员的喜爱，在机场等公共场合出现拉扯、推挤运动员等过激行为，造成了不良的社会影响。为贯彻落实中央网信办《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》要求，营造健康清朗的网络舆论氛围，在此，中国奥委会作出如下声明：

感谢社会各界对体育事业的支持帮助，感谢粉丝群体对中国体育健儿的关心爱护！

走下领奖台，一切从零开始。第十四届全运会结束后，国家队运动员经过短暂调整，即将投入新一轮紧张的训练参赛中，希望社会各界能够给予充分理解，在一如既往关心爱护运动员的同时，尊重运动员个人权益，理性追星，避免不当言行！

中国奥委会坚决拥护中央“清朗?‘饭圈’乱象整治”专项行动，号召中国体育健儿不参与组织明星后援会，不发起或参与各类话题，坚决杜绝“饭圈”乱象向体育领域蔓延，坚决反对利用“饭圈”从事营利活动，继续秉承“使命在肩、奋斗有我”的精神，始终践行社会主义核心价值观，集中精力，刻苦训练，大力弘扬中华体育精神，向社会传递正能量，力争为祖国赢得更多荣誉！