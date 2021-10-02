调研报告：逃离加班的年轻人都在干什么？

来源：界面新闻

2020年末，豆瓣上一条“我不想上班”的话题引发了超千万人围观，而另一条“说服自己上班的理由”的话题也获得了超700多万的浏览量。同年，《年轻人理想工作报告》正式发布，报告显示，当抛开经济等现实因素，年轻人选择理想工作的第一大理由是自由，其次则是热爱和稳定。

近些年，996、007、大小周等加班形式在企业的日常运行中越发常见，一方面迫于现实的经济因素，部分职场人则习惯了延长工作时长以获取更多的加班报酬，甚至会有人因企业取消大小周而感到不适。另一方面，那些渴望时间自由、工作和生活平衡的职场人则在试图逃离加班文化，在他们看来，工作虽然重要，但也要有自己的生活。那么这些职场人下班后都在做什么？他们的兴趣爱好又有哪些？近日，界面职场联合脉脉发布了一项职场人业余兴趣爱好的调研，截止发稿共回收567份问卷。

职场人爱阅读也爱健身，手机占据生活中心

调研数据显示，在受访的职场人中，业余兴趣爱好位居首位的为“看书阅读”，占比50.10%，紧随其后的分别为“刷手机（刷短视频、新闻资讯、社交平台等）”、“运动健身”，占比分别为44.3%、34.3%。此外，“旅游户外运动”、“玩电子游戏”以及“看电影、话剧”这三项兴趣爱好也获得较高的得票率，分别占比31.8%、30.1%、26.9%。

界面职场此前报道，2020年受疫情影响，回归阅读的群体明显增加。一方面，由于外出活动的受限，宅家阅读成了不少职场人的日常状态。另一方面，在企业倒闭的浪潮中，许多职场人的职业生涯在这一年发生转变，压力值也达到高峰。面对压力，一些职场人则是通过阅读开始了自我学习。当当网发布的数据显示，2020年城市打工人偏好“人在职场”相关书籍，一些行业技巧类的书籍顾客涨幅超102%。不过，从此次调研的数据也可以看出，职场人爱好阅读的趋势仍在持续。

但值得一提的是，刷手机已然成了职场人生活的一部分。庄敏敏在一家广告公司从事设计工作，也是参与此次调研的受访者之一。她告诉界面职场，自从事设计工作以来，已习惯了996和大小周。“有时候甲方要求改，有时候领导要求改，每个人的审美还不一样，这种时候就是最暴躁的时候”。庄敏敏表示，“下班之后基本就是玩游戏，刷一刷抖音，工作的事情一般不带回家。”

庄敏敏还向界面职场透露，以前也想过业余时间报个健身班或者街舞班，但她认为一个人往往很难坚持，需要有朋友一起相互鼓励。“以后可能会考虑，但现在太忙了，报了估计也去不了几次。”

和庄敏敏一样，提及“太忙”的职场人并不在少数。在此次调研中，加班的群体比例明显高于“朝九晚五，周末双休，几乎不加班”的比例，占比近6成。其中，“经常加班，但周末双休”的比例最高，达26.33%，而“经常加班，需要996或大小周”的占比为19.32%

值得一提的是，针对“职场人开启爱好的时间段”的选项中，周末时间段开启兴趣爱好的比例远高于日常下班的时间段。据界面职场了解，由于加班原因，多数职场人在下班后并无太多精力投入兴趣爱好，而此次对“职场人兴趣爱好”的调查也显示，除了宅家活动外，更多职场人的兴趣爱好则是在室外，如逛展览和博物馆、逛夜店、玩密室、桌游、剧本杀等，这也意味着职场人如要开展此类兴趣爱好，需有更充裕的时间。

超六成职场人工作爱好与本职工作无关

“从事的工作正是自己的兴趣爱好”是不少职场人理想的职业状态。不过从现实来看，多数职场人在择业时会因各种原因选择兴趣之外的工作。

脉脉此前发布的《人才流动与迁徙2021》显示，在影响职场人择业选择的种种因素中，“薪资收入”排名第一，其次是“个人发展提升机会”，位居第三的为“稳定性”，即“不随意裁员，不会突然失业等”。同样，在此次的调研中，职场人理想职业状态里最看重的也是“财务自由”，占比近五成。

为此，职场人则是在业余时间发展兴趣爱好。根据本次调研的结果，多数职场人的兴趣爱好与本职工作并不相关，占比达70.77%。此外，在业余的时间，职场人并没有相对固定的时间长来发展兴趣爱好，多数为“有空就会拾起”。

在兴趣爱好消费方面，每月为兴趣爱好消费1000元（人民币，下同）以内的占比最高，达59%，消费1000-1999元之间的占比为25%，2000-3000元及3000元以上的消费占比相对较少。究其原因，与职场人的薪资有较大的关系。

根据此次调研，以万元薪资为界限，薪资过万的比例与薪资在10000元以下的比例不相上下。薪资在5000-10000元的比例最高，为49.38%，薪资在10000-20000万元之间比例排在第二，达26.63%。

但需要指出的是，在此次的受访群体中，有不少职场人的薪资在5000元以下。另从他们工作的城市来看，一线城市的比例远高于新一线、二线、三线城市。因此，在考虑生活成本之后，对兴趣爱好的消费支出也会有所限制。

培养兴趣爱好或能缓解工作压力

2017年，一篇发表在《网络职业与组织心理学期刊》上的研究性文章指出，兴趣爱好能够为自己的生活增添平衡感，这对于从事命令性强的工作的朋友们来说尤其重要。增加一项兴趣爱好能够获得新鲜感以及巨大的回报。

该篇文章还指出，在业余时间进行一项创造性强的爱好活动，能够帮助自己提升工作状态下的效率与创造力。这一发现使得一些公司开始给员工们提供有创造性的业余活动，例如开设书法班以及音乐课等等，还有一些公司则提供了健身房等娱乐项目。

不过，在此次的调研中，大部分职场人都表示，其所在的公司并没有为他们提供与兴趣爱好的相关福利，该项比例远超过提供福利的占比，达80.04%。

而在针对“您希望所在的公司能为兴趣爱好提供哪些福利支持”的调研时，超6成职场人表示“希望公司能多鼓励职场人有自己的业余爱好”，紧随其后的则为“公司内部多组织与兴趣爱好相关的活动”以及“多发放与兴趣爱好相关福利券”，占比分别为53.29%、43.52%。

庄敏敏也向界面职场透露，其目前所在的公司除了节假日发放礼品券外，几乎没有发放与兴趣爱好相关的福利，也没有组织任何与兴趣爱好相关的活动。此外，根据以往的几份工作经历，庄敏敏表示大多数公司都没有这样的福利，“小公司嘛，这也很正常”。

不过，另一名体制内的工作人员则告诉界面职场，其所在的单位偶尔会举办相关活动，如组织体育小组、书法小组等，不过他对此并不感兴趣。

值得一提的是，根据此次的调研结果，除了做自己想做的事情，有不少职场人认为有兴趣爱好最大的好处则是缓解工作压力。在压力测试项，过半受访职场人表示，当前的工作所要面临的压力并不小。