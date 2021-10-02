这届新中产，喜欢花几千元人民币睡帐篷

来源：中新经纬

在社交平台搜索“露营”或“Glamping”（精致露营），你便会被各类精心修饰过的美照所包围。灯光、旷野、浪漫、“ins风”……这种逃离城市喧嚣的气氛会让你不免惊叹：一顶帐篷也能这么美？

事实上，“精致露营”不仅仅是一顶帐篷而已。这项近年迅速升温的休闲方式，以社交、电商平台为媒介，在追逐网红打卡的新生代消费者心目中地位骤然上升。为满足“精致”二字，则需多种轻奢装备一应俱全，故而也有人说，“Glamping是新中产的专属”。

轻奢露营成网红活动

家住北京的罗女士，今年夏天与家人初次体验了露营生活。“之前在奥森公园遛娃的时候，看到许多人在草地上铺野餐垫、搭帐篷，于是就被‘种草’了。后来赶上一家户外运动品牌在做宣传，于是就买了帐篷、野餐车等露营用品。”

罗女士称，自从“入坑”露营后，自己想要购买的相关装备就越来越多。“一开始是觉得我们买的帐篷太普通，跟别家总撞造型，想换个不一样的；后来还想再买个吊床、秋千，让孩子玩得更尽兴。”

与罗女士一家有同样想法的人还真不少。从2020年风靡朋友圈的田园野餐，到2021年的露营，户外休闲活动正迅速得到大众的热烈响应。

“现在大家都流行‘搬家式露营’，就是买精致好看的帐篷，加上桌椅、野外炊具等，我们店里也在主推这些。”在一家户外设备商店的显眼位置，摆放着帐篷、天幕、炊具、推车等一系列露营产品，打造出“精致露营”的画面。

店员介绍道，目前店内主打以轻奢、“搬家式”为主的露营方式，而传统的背包式露营的相关装备则不作特别展示。“轻奢露营适合几人一起开车出行，在户外开派对、拍照，这样的露营氛围最近很流行。传统的露营方式则相对中规中矩一些，显得有点古板。”

据店员介绍，网红的轻奢露营方式需要天幕、帐篷、炊具、便携式桌椅等用具，在店中置办一套基础设备至少需要3000-5000元（人民币，下同）；此外，单品的价格区间也比较大。“比如一个垫子就分为几十元、几百元和上千元的。除了基础用品外，还有车载冰箱、小推车等附加设备，看顾客具体需要和预算来决定。”

中新经纬通过大众点评发现，以北京为例，有数十家涉及露营的休闲场所，且多家同时提供户外烧烤、团建、房车营地等服务。

其中，一家位于朝阳区的帐篷营地，为家庭提供的露营住宿价格为1200-1600元，团体周末票价则为4700多元。另一家房车营地则可提供游客自带天幕的露营场地，不包含住宿，收费标准为880元/天，另提供6人帐篷露营服务，为1880元/天。

露营装备卖疯了

天猫发布的露营报告显示，2020年被称为野奢露营元年，人们的露营意愿飙升了近300%。疫情之后，经历了长达数月地宅家生活，人们回归自然的向往彻底被点燃。在出境游受到限制的情况下，近郊野奢露营开始升温。

2020年3、4月期间，天猫露营相关产品的销售增速就超过200%，远超其他户外项目。该报告还显示，2020年中国露营市场规模超过4300亿元。

刚刚结束的中秋假期，便是露营爱好者们的一次出行小高潮。携程发布的《2021年中秋假期旅游数据报告》显示，中秋假期内，携程露营产品订单量相较2021年端午假期增长近50%，GMV（商品交易总额）增长逾60%。此外，携程社区2021年以来包含“露营、野炊、野营”相关内容的发布量同比去年上涨逾400%。

什么值得买站内数据显示，2021年前三季度，含“露营”关键词产品的搜索热度同比提升111.75%，相关商品GMV同比提升50%。其中，户外折叠椅搜索热度同比提升79.65%。

“很多人说2020年是露营元年，是因为受到疫情影响，跨省市旅游不太方便，而大城市周边游更加热门，导致露营经济的兴起。”什么值得买运营中心行业中台负责人张宇昂接受中新经纬采访时表示。“传统的露营是野外探索性质比较多，而现在的精致露营更多地是满足社交需求；我们认为，精致露营同时满足了见朋友、晒娃、晒图三大社交属性，这也是它大受人们喜爱的核心原因。”

从社交平台“刮”起来的这股露营风，迅速引导了相关产业链的发展。天眼查App数据显示，2019年及2020年，新增露营相关企业数量分别为2877家和8713家，2020年新增数量同比增长约202.85%；而2021年前9个月，新增企业数量高达约1.5万家，近乎成倍增长。

数据显示，目前中国有3.2万家露营相关企业，其中超六成成立于2020年之后。从地域分布上看，山东的相关企业数量最多，超3500家。此外，目前中国有超3.4万家帐篷相关企业，主要分布在浙江、广东和江苏。

谁搭上了顺风车？

与露营经济相关的上市公司，也从这波精致露营的升温中分得了一杯羹。中新经纬关注到，三夫户外、牧高笛等销售包括露营装备的企业，2021年上半年业绩获得明显提升。

财报显示，三夫户外2021上半年扭亏为盈，归母净利润同比提升122.67%；营收也较上年同期提升32.98%至2.5亿元。三夫户外主营业务为代理、经销户外运动产品，其中包括露营等户外场景。

三夫户外证券部相关负责人对中新经纬表示，公司多年来一直代理销售露营设备，其中瑞典品牌“攀山鼠”在精致露营的风潮下崛起，符合近期消费趋势，公司也通过子公司在小红书、B站等渠道推广该品牌。此外，三夫户外未来将结合网红露营风潮，推出更多相关团建项目。

“疫情暴发以来，我们面向企业的团建服务受到了较大影响；而精致露营风的崛起，使我们面向个人消费者的项目受到了更多关注。下半年，我们将在轻奢露营等时尚休闲领域作出更多布局，相信未来几年通过户外运动的持续发展，露营活动的市场热情会持续很长时间。”上述负责人称。

以生产、销售户外设备为主的牧高笛，2021上半年营收、净利润双双提升40%以上。公司称，业绩增长原因主要为受益海外露营市场需求旺盛，同时国内露营及周边市场需求增长。

牧高笛援引市场调研公司Report Linker分析称，预计到2027年中国露营设备市场将达到159亿美元的规模，复合年增长率为9.1%。此外，2021年端午假期小红书平台上露营的搜索量同比增长约4倍，而上年同期露营意愿增长了3倍。牧高笛称，露营热度带动了市场需求的增长。

那么，精致露营能否成为网红届的常青树？张宇昂表示，虽然在朋友圈等社交平台上，精致露营已被打造成网红风潮，然而由于种种客观原因，这一爱好目前仍较为小众。

“首先，精致露营需要的不仅仅是一顶帐篷、一个睡袋，更多人喜欢用较为高端、颜值高的设备装饰自己的露营区域，这便无形中设定了消费门槛；另外，目前国内专供露营的场地较少，多为房车营地等，露营经济想要迅速发展受到场地制约。”张宇昂说，这股“精致露营风”是否能长期被热捧，至少还要看一年后的发展状况。