环球影城的威震天，下班后别走

来源：中国新闻周刊

环球影城正式开业的两周来，威震天就一直挂在热搜上。

“威震天让贾乃亮跪下”。

“威震天怼贾玲称没看过小品”。

“话痨威震天是德云社在逃学员”。

“威震天被游客竖中指”。

“两女游客排队争吵，威震天劝架无果退场”。

最新的一个热搜则是“威震天被游客举报”。

保守估计，15天内，威震天登上热搜的次数超过20次。

威震天是谁？威震天是《变形金刚》动画片及其衍生系列电影中的反派人物。自2013年在全球各地开设的环球影城中营业，主要负责和游客聊天，与人类合影。

在爆米花电影逐渐失去票房的今天，打工人威震天却因“怼天怼地”的人设在主题公园中翻红，这其中既有商业思路也有文化逻辑。

环球同此凉热

大批游客，顶着太阳，排着大队，就为了和威震天见一面。

和威震天斗嘴，甚至成为部分游客游玩中印象最深的场景。威震天嘴碎，话密，思维敏捷，幽默感十足。

他会分析男女二人的关系，会向游客索要问候，甚至还会研究女孩子的发型、男孩子的着装，说着中国话的威震天，不仅能弄清楚“妯娌和连襟”的区别，也知道“二大爷和你大爷”哪句是骂人的话。

游客问他一天能挣多少钱，他佯装发怒：“反正比你挣得多，你来这里只知道花钱！”

随着威震天的走红，游客们万万没想到，和他合影也需要排队。

事实上，环球公园中的威震天的人设是全球统一的，在洛杉矶、奥兰多、大阪、新加坡，游客都能见到“碎嘴子”威震天，只是其操持的语言不同罢了。

游客好奇，环球公园中的威震天，究竟是人工智能机器人，还是由人类扮演。在不少介绍中可以看到，威震天的确是由工作人员通过穿戴机甲服装扮演的，工作人员约是站在威震天膝盖的位置，每天的工作类似于“踩高跷”，声音则是由经过特殊设备处理后发出。

他不是到了北京火的，在哪里他都是这个样子。

扮演威震天的工作人员，需要对当地的文化、饮食、风土人情有极强的了解，对于时下流行的语言、风靡的段子烂熟于心，这样才能更好地与当地游客交流，这是环球影城本土化中很重要的环节。

当然，据环球影城的粉丝表示，见过全球各地的威震天，北京的这位爷嘴最碎。

无论是在奥兰多还是在北京，威震天从来没有忘记自己本来的身份：“霸天虎首领”。如果游客在他面前提起“汽车人”和“擎天柱”，都会收获他不屑的呕吐声，并得到一句恶狠狠的威胁：“愚蠢的人类，你短暂的人生将在这里终结。”

而其话痨的人设，在《变形金刚》G1动画中便已经呈现，当他的手下“红蜘蛛”想要取代他的地位，并放话只有自己才能“带领霸天虎开创未来”时，威震天冷冷一句“你连一顿像样的野餐都组织不好”就把“红蜘蛛”噎得一句话也说不出来。

G1版威震天

与电影和动画片中不同，环球影城中的威震天不需要诉诸武力，仅凭一张“破嘴”便征服了人类。

在全球网友眼中，世界上最好的变形金刚就是环球影城里的威震天，没有人不会爱上他。

从角斗士、矿工首领到碎嘴子

和奥特曼一样，《变形金刚》在拍摄初期就奠定了“卖玩具”的路子，动画片有独立的故事剧情，实现商业价值则是在玩具和衍生品销售上。

在不同版权方手中，从动画片到电影，观众看到了众多版本的《变形金刚》，威震天的形象和出身各不相同。

综合归纳下，威震天有两个起源故事，其一为角斗士，在霸天虎的首府卡隆，角斗士的经历塑造了威震天残酷无情的性格，最终使其召集霸天虎成立反叛军团。

其二为矿工首领，变形金刚的能量来源都是矿产，因此采矿是他们的重要生产活动。后来议会决定自动化开采，失业矿工首领的威震天不堪压迫而起义。

无论是哪种设定，威震天最终都成为了《变形金刚》故事中的最大反派。

通过时间线分析，关于威震天“矿工首领”的设定要远远早于“角斗士”，这是因为《变形金刚》的定位发生了改变，最初的《变形金刚》系列面向单纯青少年用户，“角斗士”的形象较为扁平，威震天成为魔头的路径也简单易懂。

当积累了大批粉丝受众后，《变形金刚》的野心和想法显然变多了，加入了更多人性的思考和生活的反思，矿工因反抗压迫的故事背景，让威震天的性格更加丰富，与“霸天虎”“擎天柱”之间的矛盾也更加鲜明，这样的改变是美国动漫惯用的方式，漫威、DC都经历过这样的改变。

威震天的设定改变加强了“擎天柱”的正义观。虽然威震天发动战争的动机具有了一定的正义性，但最终仍然无法战胜“擎天柱”，沦为彻底的失败者。

可以说，威震天的变化，就是《变形金刚》的变化。

随着商业化程度不断提高，《变形金刚》系列也开始了真人电影版的改编拍摄，从2007年至2017年，《变形金刚》系列电影一共拍摄了5部，口碑呈逐步下降趋势。从一部观感炸裂的科幻片，变成了一部广告片。

过分追求画面，而失去故事和人物性格的复杂性，威震天在系列电影中也最终沦为一个彻底的“碎嘴子”，嘴上从来没输过，打架从来没赢过。

就连画风也让不少《变形金刚》的老粉不满，人们形容电影版的威震天为“车祸现场”式的画风。

近年来，好莱坞爆米花电影，越来越依靠“话痨”角色使其增色，无论是《变形金刚》中的《威震天》还是漫威系列中的蚁人、星爵、死侍，甚至是那个嘴里说着“能力越大，责任越大”的蜘蛛侠，都将“碎嘴子”化进行到底。

电影版威震天

究其原因，是因为大制作的爆米花电影，其特效和视觉冲击力已经触碰天花板，人们不再单纯满足观感刺激，增加其幽默趣味的元素，让人物变得鲜活，期望观众能在影院坐住而不是睡着。

在国内外的电影论坛上，“我看《变形金刚》睡着了”，甚至成为了一个梗，以此讽刺那些缺乏创新的爆米花电影。

可以看出，环球影城中的威震天，虽然保留了历代的人设，但是画风仍然是电影版的样子，这是因为《变形金刚》电影版仍在商业版图中，仍有大批躺在东南亚工厂中的半成品玩具期待着来自全球各地的订单，环球影城是玩具的重要销售节点。

从这个维度上看，虽然孩子们还是喜欢“擎天柱”和“汽车人”，但是变形金刚这个商业品牌更需要“碎嘴子”威震天。

环球影城更需要“碎嘴子”威震天

比《变形金刚》更需要“碎嘴子”威震天的，其实是环球影城。

虽然疫情稳定，游客爆满，环球影城一票难求，但环球影城并不是没有隐忧。在高负荷的运行下，游客的体验算不得出众，进入哈利波特魔法世界主题景区要排队3小时，霸天虎过山车要排队1.5个小时，下午2点扫帚餐厅仍要排队，就连买上一杯黄油啤酒或是一桶小黄人爆米花，也要经历将近一个小时的排队。

除了购买VIP速通卡，没有把体验变好的可能，而速通卡不仅价格不菲，更是买不到。

重金打造的本土化园区“功夫熊猫盖世之地”几乎门可罗雀，和其它园区大排长队的盛况比起来显得格外冷清，“无需等待即可入场”。

被网友吐槽的功夫熊猫主题房间

当年，《功夫熊猫》系列电影，嫁接了“功夫”和“熊猫”两大纯正中国符号，呈现水墨山水、庙会、面条、针灸、书法等大量中国文化元素，内核还带有几分“人人都能成为大侠”的东方“禅”式意味，在市场上也获得了成功。

但在环球影城里，一切都行不通了，比起有小说原著的《哈利波特》，玩具全方面渗透的《变形金刚》，《功夫熊猫》的时间跨度和内容数量都显得单薄。影视中的人物形象、世界观构架，同样不够丰厚和立体。这导致“功夫熊猫”在进行衍生开发时，能与IP强结合的周边产品相当有限。

与此同时，园区内主题花车的审美缺失与大批游客排队后垃圾遍地的场景，同样让环球影城的经营者们承受着游客的吐槽。

反观威震天，其高话题、低创作门槛的方式，显然更适合如今碎片化的社交媒体上的传播，无论是微博还是抖音快手，威震天都可以快速通过几秒钟占据人们的眼球，相声和脱口秀奠定了语言幽默基础，让威震天通过短视频迅速出圈。

形象的反差带来了巨大的冲击力，“我被大反派怼了”成为人们争相“调戏”威震天的心理基础，当看到残暴凶残的威震天口出萌语，幽默诙谐，人们的认知出现了巨大反差，毕竟前往环球影城的游客并没有多少是威震天的死忠粉，这其中的戏剧性带来了极强的传播效应。

威震天口中金句频出，加之网络红人的助力，从各方面看，威震天的出圈都完美符合当下传播的规律，完美补足了主题公园在游客游玩后释放感情无力的短板。

未去过环球影城的网友在刷到威震天的视频后，也会忍不住“黑转粉”。当被游客“竖中指”后，在网络上，威震天成了被保护者。威震天的出圈再次印证了用户生成内容的力量。

就这样，威震天成为了园区内最知名的“打工人”，不仅奠定了自己的地位，也给环球影城的性格定下了调子，“放松、风趣、幽默、充满童真。”

这本就是环球影城想要实现商业目的背后亟需定下的调子，短短两个礼拜，就被威震天以一己之力实现了，不知道冷冷清清的“功夫熊猫”看到这个场景会作何感想。

面对因威震天说“愚蠢的人类”感觉到被冒犯从而去举报他的游客，威震天和环球影城同样应该感到高兴。

因为那位游客真的沉浸了，并且不能自拔。