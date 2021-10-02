中国多地发钱鼓励生娃 年轻人买账吗？

来源：第一财经

中国越来越多的地方推出生育补贴措施，鼓励生育。

安徽省政府网站显示，9月27日至10月26日，《安徽省人口与计划生育条例（修订草案征求意见稿）》向公众征求意见。意见稿提出，建立生育补贴制度。生育补贴具体办法由设区的市人民政府制定。

9月28日下午，吉林省十三届人大常委会第三十次会议表决通过《吉林省人民代表大会常务委员会关于修改〈吉林省人口与计划生育条例〉的决定》，明确应当建立育儿补贴制度，完善促进生育的配套支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。

稍早前的7月28日，四川省攀枝花市公布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元（人民币，下同）育儿补贴金，直至孩子3岁。据悉，这是全国首个发放育儿补贴金的城市。

根据甘肃日报社旗下每日甘肃网9月14日的报道，甘肃省临泽县研究通过《临泽县优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见（试行）》，对在该县公立医疗机构生育一孩、二孩、三孩的临泽户籍常住产妇一次性分别给予2000元、3000元、5000元的生育津贴。二是发放育儿补贴。对在该县公立医疗机构生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，二孩每年发放5000元育儿补贴，三孩每年发放10000元育儿补贴，直至孩子三岁。此外，该实施意见对生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，在临泽县城区购买商品房时给予4万元的政府补助，在各中心集镇、屯泉小镇、丹霞康养村等集中居住区购买商品房时给予3万元的政府补助。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授对第一财经分析，《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》颁布后，各地积极行动，提出丰富多样的落实政策的思路和方法，这些都是十分积极的。四川省攀枝花市最先提出给予生育二孩和三孩一定的经济补贴，引起社会广泛关注。现在各地也在跟进，决定采取生育补贴的方式进一步激发人们的生育愿望，释放人们的生育潜能。

董玉整分析，预计接下来，还会有越来越多的地方出台生育补贴政策。但是，更多的政策需要有财力做保障。因此，各地政府在提出有关政策，特别是生育补贴政策的时候，要坚持“尽力而为，量力而行”，不仅要现在能兑现，也要保证能持续、长期兑现。

值得注意的是，除了各地方政府出台生育补贴措施外，社会、个人鼓励生育的行为也颇为引人关注。根据微信公众号“湛江日报”9月21日消息，广东廉江营仔镇包墩行政村黄竹根自然村积极响应国家号召，于9月1日张贴出《资助黄竹根林族兄弟生育子女的公告》，并通过村中广播大喇叭、横幅等大力宣传。

这份《公告》称，黄竹根村乡贤林祥为响应国家生育政策解决村民“生易养难”的问题，决定资助自2021年9月1日起出生的婴儿，给予每名婴儿每月3000至3300元育儿补贴，资助至两岁半。每名婴儿共计可获得9万元或9.9万元，直到数百万元资助金用完为止。此外，该村还成立生育子女资助实施领导小组，落实生育资助工作。

董玉整说，中央出台实施三孩生育政策及配套支持措施的决定以来，各地结合实际在积极探索、创新思路，有的地方政府直接给予生育子女的家庭一定数额的经济补贴；有的地方正在延长生育假期；有的地方正在探索给生育子女的父母一定的父母生育假期；有的地方正在探索扩大生育保险范围，等等，大多是政府行为。

董玉整分析，廉江市黄竹根村的行为是受乡贤资助的自发行为。对于社会的、个人的自发行为，只要符合总原则，就应该给予积极鼓励，同时也要给予积极引导，加以规范，强化法制保障，努力构建完善积极的工作机制，从而更好地发挥社会和个人行为的积极作用。

