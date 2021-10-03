“十一”假期婚庆市场火热 透见消费个性化转变

来源：中国新闻网

“金九银十”历来是中国人的结婚旺季。今年“十一”假期，诸多新人选择在这个“结婚黄金期”完成终身大事，整个婚庆市场迎来高峰。火热的背后，可透见消费需求的个性化转变。

“7天小长假里，要赶到3座不同的城市，参加3场婚礼。”浙江杭州市民许欣是一名“90后”，虽然要“赶场子”，但她对朋友们的婚礼十分期待，“不仅有草坪婚礼，还有民宿里的森系婚礼。”

“今年国庆假期接了20多场婚礼的视频拍摄。”杭州一影像团队拥有14年婚礼拍摄经验，该团队负责人罗建洪受访时说，对于婚庆行业而言，每年的五月份、十月份肯定是最忙碌的时候，“特别是国庆假期。”

“婚庆热”带动着“消费热”，婚礼的个性化消费日益凸显。罗建洪对此感受颇深，“现在，新人对于婚礼场景的选择，越来越追求个性化和简洁化。从婚礼视频看，以前主流的炫酷风慢慢转变为了倾向真实自然的纪实风格。”

新娘跟妆师罗华英1999年入行，见证了民众对婚礼的追求之变。罗华英受访时说，这些年来，新人们对婚礼的追求越来越高，大家普遍拒绝千篇一律，而追求个性化定制，“不论是服装、妆容或者婚礼场景、接亲仪式，都希望是与众不同的。”

仅从婚车看，共享单车、双人自行车、公交车等均成为当下年轻人的选择。

喜字、气球、彩带，公交车变身为主婚车……今年国庆假期前夕，绍兴小伙徐波选择极具绍兴特色的复古“铛铛车”(系公交车)作为迎亲的主婚车。在徐波看来，用公交车做主婚车，既环保又浪漫，而且“大婚车”特别“拉风”。

“新风尚”的趋势下，相关市场也朝着提供个性化服务转变。绍兴市公交集团相关负责人提及，“我们结合公交车优势和市场需求，为民众提供定制特色服务，同时倡导低碳环保的婚俗新风尚。”

“每个新娘喜欢的风格不一样，每年的流行趋势和元素也不同，所以我每时每刻都在督促自己学习，努力让新娘留下属于自己的最美记忆。”罗华英如是说。

事实上，对于年轻人而言，结婚不只是完成一种既定的仪式，更是一种自我情感的表达，因而个性化的体验也变成一种自然而然的婚礼需求。

浙江省社会学会会长杨建华受访时表示，随着经济社会快速发展和人民收入水平提升，人们对婚礼仪式的选择空间越来越大，加上各种文明的交融碰撞，人们也更加愿意接受不同形式的婚礼。另外，当代人的婚礼还更加注重满足个人的喜好。

他还谈及，社会对于人们婚礼仪式的选择，也越来越展现出一种包容、尊重的态度，“尤其在城市里，许多个性化表达不断被社会认可和尊重，形成了一种多元文化氛围。”