北京环球度假区周边下架大量民宿？实为违规短租房

来源：北京青年报

“北京环球度假区周边下架大量‘民宿’”？针对网传的这一消息，北京市通州区官微昨日上午回应称，下架的“民宿”其实是环球度假区周边小区内的短租房。这些短租房缺乏资质属违规经营，存在扰民问题、安全隐患和防疫漏洞，通州区规范短租房管理，并非针对民宿。

通州区表示，考虑到游客住宿需求和短租房经营者实际利益，通州区正在研究环球度假区周边区域短租房试点方案，将从安全可靠、精品运营、差异管理、科技保障等方面入手，在环球度假区周边打造一批精品短租房，更好地承接环球度假区外溢效应，丰富不同类型的住宿供给，给环球度假区游客提供安全舒适的住宿体验。

据介绍，今年初，一些商家了解到北京环球度假区将于年内开园，将环球周边部分住宅通过网络平台摇身变成了短租房，对外宣称“民宿”揽客，客流不断，生意火爆。这些短租房缺少经营资质，也不办理登记备案，并非合规民宿，属于违规短租房，而且小区居民反映强烈，所以进行了下架。

与传统住宿业相比，短租房消费者可以通过网络平台在线选房、电子支付、密码解锁、房客和房东甚至可以无需见面，就能拎包入住，看似方便了住户，但除了扰民问题，短租房自身存在的安全、卫生、监管、消防等诸多隐患令人担忧。通州区公安分局人口基层支队副中队长杨地介绍，短租住房只出租、不规范管理现象非常普遍，租住人员流动性大、入住时间不定、人员混杂，严重影响社会治安，住户权益也得不到保障。与此同时，很多短租房不查码、不测温、疏于消杀，暗藏防疫隐患。

为了解决短租住房的安全隐患，2020年12月，北京市住建委等部门联合印发《关于规范管理短租住房的通知》，2021年4月，北京市住建委又发布《关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知》，要求重点围绕市场商圈、产业园区等违法群租集中区域以及投诉集中小区开展整治工作，持续加大违法群租房、短租房执法检查力度。

根据群众的反映，结合实际情况，通州区制定了《通州区规范短租住房经营管理实施方案》。其中一条明确规定，在小区内经营短租房要提前征得业主委员会、物业管理委员会或者本楼内其他业主的书面同意。对于这一条规定，小区居民非常认可，保障了他们的权益。通州区住建委市场科负责人郑晴表示，将短租住房纳入社区管理，加大线上动态巡查。将其他兼营短租住房信息发布服务的互联网平台纳入监管范围，发现违规房源信息立即要求下架，实现违规短租住房动态清零。

清理违规短租房的同时，在供给侧也将有动作，考虑到游客住宿需求和短租房经营者实际利益，通州区正在研究环球度假区周边区域短租房试点方案，将从安全可靠、精品运营、差异管理、科技保障等方面入手，抓紧打造一批精品短租房，更好承接环球度假区外溢效应，给环球度假区游客提供安全舒适的住宿体验。与此同时，该区还在大力鼓励和引导乡村民宿建设，不断丰富环球度假区游客的住宿选择。