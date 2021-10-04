中老年人的相亲有多硬核？

来源：中国新闻网

从电视相亲到恋爱综艺，从真人CP到明星组CP，男女婚恋节目一直是广大观众百看不厌的类型。

最近流行的是追中老年人相亲节目。吉林卫视《缘来不晚》、辽宁卫视《爱的选择》、黑龙江卫视《相亲相爱》，这几档地方卫视的节目在短视频平台成了很多网友的快乐源泉。

在节目中，来相亲的大多都是六七十岁的老人。但与大家想象中的严肃、不善言辞、不幽默不同，中老年人的相亲少了很多套路，多了许多直白。

节目里最不缺的就是“神吐槽”。在《爱的选择》中，一位大爷要从五位女嘉宾中选出一位，但大爷看了照片连说“不行不行”。

台下大姨们听不过回怼，一位穿红色衣服的大姨表示：“你是20多岁小伙儿啊？挑的那么那啥呀，正儿八经过日子就得了呗！还要长得好看，好看的找你啊？个儿不到一米七，三千块钱够干啥的！”

大爷勉强选了五号女嘉宾，穿黑衣服的大姨理性发言：“我们来都是出于一个目的，来找另一半的，也需要有一种尊重，你可以不看好我们，但是男嘉宾你说话的方式让我们有点接受不了！”

这时主持人问到，密室的女嘉宾都生气了吗，为啥五号女嘉宾这么高兴呢？大爷随即表示，那是她们给你一个机会，她们那傻！

看到这里，一位一直沉默的大姨出声：“我去接点水行不，我看他要吐了。”

大爷想找一位年轻漂亮不图钱的老伴儿。黑衣服大姨再次发言：“我感觉你吧有点自私，你想着另一半照顾你，你有没有想过照顾别人？”红衣服大姨补充：“不是有点自私，那是相当自私。”

节目也有段子手。在《相亲相爱》中，主持人问女嘉宾曾经得过什么病吗？一位大姨说：“反正幕前没啥病，这幕后我不知道了。”

另一位大姨表示，没有什么大病。主持人问，也没做过手术？大姨称：“手术也做过，做过绝育。”

一位大爷问大姨有没有不良习惯。大姨回道：“吃了还饿是不良习惯吗？”还表示自己身体状况好，“现在生育我是不能生育了”。

节目中还有不少金句。在《缘来不晚》中，一位75岁的大姨和一位79岁的大爷见面相亲。大姨开口就问，你什么毕业？大爷表示，没念书。

大姨马上变了脸，表示自己毕竟是中专师范毕业的，还是希望找一个有文化的。

节目组从中调和，称大爷人还是挺好的。大姨随即说出金句：“不是我的菜，我就这么坦率。”

一位78岁的大爷想找一位比他年轻、能伺候他的老伴。节目组找来两位大姨，第一位没成，第二位大姨刚见面介绍自己的履历，没说几句就被大爷打断：“净说过五关斩六将，你能不能伺候我啊？”

这一句话让大姨火冒三丈，下楼表示：“你瘫巴啊，伺候你，找保姆去吧！”

与年轻人的相亲不同，老年人的相亲还少了许多弯弯绕。见面先聊住房、工资、社保、养老金，还有身体健康。

比如有的大姨表示再找也要看经济条件，“条件不好还没我挣得多呢，指定不同意”。有的大爷表示，没有退休金的不予考虑。有的大爷说自己“三高” ，对方大姨的脸色一下就凝重起来。

不过，中老年人相亲也不是都只看条件，或者说凑合就行了，他们内心也有自己的择偶标准。有的大爷不只要求老伴儿颜值高，还要有点艺术细胞，两人有共同语言共同爱好。有的时尚女嘉宾要求老伴儿“和我一起出门穿着不能丢人”。

有时候遇见合适的对象，大爷大姨们也会调整要求，只要喜欢，异地不是问题，孩子也给带，没有学历也可以。

其实中老年人的相亲，在搞笑、气人外也有许多引人深思之处。一位74岁的大姨老伴儿去世二十多年，她说自己就缺人陪伴，“到这岁数太孤独了”。

节目中她与一位同岁的大爷相亲，两人一起简单吃了顿面条。但大爷说太知足了，二十多年没吃过别人做的饭了。

两个人吃饭比一个人吃饭香，这可能也是很多老年人相亲的原因。不是找人伺候也不是找饭票，而是在无情的岁月面前，找到一个可以相互依靠的肩膀。

中老年人相亲节目火了，也希望大家不只关注到其中的娱乐性，也看到背后老年人的孤独，有空多陪陪父母。