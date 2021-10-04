各平台出台新措，网络文学以流量收入论高低不灵了？

来源：北京青年报

在日前召开的全国重点网络文学网站联席会议暨加强职业道德建设座谈会上，中国作协党组书记、副主席张宏森在讲话中指出，当下网络文学在一定程度上存在着“三俗”和历史虚无主义现象，以及不良亚文化渗透、畸形审美、洗稿侵权等问题，对流量明星、饭圈文化、偶像养成、偷税漏税等乱象向上游的网络文学行业渗透要加以警觉，并要求各网络文学网站平台按照文娱领域综合整治的总体要求，认真开展自查自纠，坚持底线思维，抵制流量至上等错误倾向。

这场座谈会后网络文学领域有了哪些新变化呢？北京青年报记者在采访中发现，今年的中国网络文学影响力榜(2020年度)中，现实题材已占半数以上；阅文集团、晋江文学城、七猫文化等大型网络文学平台相继出台措施，改变原来以流量和收入对作家进行分级的做法，如晋江文学城等还引入多个第三方AI审核程序，加强内容审核。

9月16日，中国作协主办的中国网络文学影响力榜(2020年度)的发布仪式在深圳举行。经过严格初评、复评、终评和网络投票，24部网络文学作品和4位新人作家上榜。“这次发布影响力榜，是要抵制、改变网络文学作家、作品推介中存在的简单以流量、收入论高低的现象，坚持正确价值导向、审美导向，坚持德艺双馨，发挥示范导向作用，营造良好行业生态。”中国作协网络文学中心副主任何弘告诉北京青年报记者。

何弘透露，评委会严格评审标准，对作品存在价值和审美导向问题的，作家创作过问题作品的，不管流量多大，坚决不予推荐。“这次我们收到的作家作品里，带有类似倾向的，直接被我们评委会否决了。”

北京青年报记者了解到，最终评审后上榜的作品，包括《大国战隼》《第一序列》《画春光》《汉阙》《猎赝》《山河盛宴》等。这其中，现实题材占半数以上。

在全国重点网络文学网站联席会议暨加强职业道德建设座谈会上，阅文集团总编辑杨晨表示，要建设好300人的专业审核团队，下一步将改变以流量和收入对作家进行分级的做法；晋江文学城总裁刘旭东介绍，将举办专题培训班，优化站内小说的题材结构，提高创作质量；七猫文化总裁韩红昌则表示，今后在推广中将杜绝使用低俗标题、素材误导读者。

座谈会之后，晋江文学城总裁刘旭东立即组织公司相关部门负责人制定整改策略：

在加强内容审核方面，现有审核人员百余人并引入多个第三方AI审核程序，共同保障日常的内容审核工作；对涉及“历史虚无主义”“宣扬自杀自残”等专项内容进行内部清理及自查行动。后续，晋江还会根据重要时间节点及重大时事新闻进行专项排查工作。

在强化编审管理方面：晋江文学城制定了比较严格的审核标准并梳理了“晋江写作违禁题材”供作者进行参考。晋江文学城方面介绍，这个名单还将根据新形势进行更新和完善。若编辑发现作品属于违禁题材，或内容过于猎奇导向不佳，会对作品提出修改意见或者直接屏蔽的处理。

在规范作品推介方面：晋江文学城针对部分类型作品积分畸高现象，调整了原来混合榜单的设计，加大了更符合大众审美的文学题材的曝光率，同时计划优化榜单推荐规则，增加按年龄层推荐不同题材作品推荐方式。